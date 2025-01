 CONFERENZA STAMPA POST PARTITA DIRETTORE GUIDO ANGELOZZI

Frosinone – Le dichiarazioni del Direttore dell’Area Tecnica Guido Angelozzi dopo la sconfitta casalinga contro la Cremonese.

La gara di oggi è stata una delle più deludenti della stagione. Che cosa si può fare in questi 15 giorni di mercato?

“Noi continuiamo con la nostra filosofia, il mercato non ci interessa perché credo in questa squadra. Porteremo avanti il progetto che abbiamo deciso ad inizio stagione. Io personalmente sono deluso, in questi quattro anni abbiamo visto qui a Frosinone un bel calcio ma ci sono dei momenti brutti che capitano a chiunque. Usciremo da questa situazione con il lavoro ma seguendo questa strada”.

Come si spiega una prestazione del genere?

“Oggi purtroppo abbiamo regalato la partita. Abbiamo fatto male, non c’è bisogno di girarci intorno. Siamo partiti bene e poi ci siamo sciolti. Io però credo che potremmo uscire da questa situazione con il lavoro e l’umiltà. Dobbiamo raggiungere la salvezza portando avanti questa filosofia”.

Ci sono stati dei momenti di forte discontinuità durante la stagione, è un fattore che la preoccupa?

“È normale preoccuparsi, c’è da lavorare e avere più cattiveria come quella avuta nella partita a Castellammare con la Juve Stabia. Capisco l’amarezza, dei tifosi, anche io sono amareggiato, ma sono sicuro che non sarà il mercato a migliorare la situazione. Arriverà un giocatore dato che siamo scoperti a centrocampo ma poi solo con il lavoro potremmo uscire da questa situazione”.

“Meritiamo di più” così i tifosi hanno manifestato il loro disappunto a fine partita. Secondo lei la tifoseria merita qualcosa in più dalla squadra?

“Tutti meritano di più, i primi ad essere dispiaciuti di questa situazione siamo noi. E’ un momento difficile, mi assumo la responsabilità di quello che sta succedendo ma andremo avanti per la nostra strada e cercheremo con il lavoro di uscire da questa situazione”.

Ha avuto un confronto con la squadra a fine partita?

“Ho cercato di incoraggiare i ragazzi perché ragiono diversamente. È facile in questo momento attaccare e criticare senza essere costruttivi ma sono loro che devono portarci alla salvezza. Io ed il mister lavoreremo per tirar fuori le qualità da questo gruppo che in questo momento è in difficoltà”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio