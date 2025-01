 MODENA – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

Il Frosinone Calcio comunica che per la gara MODENA-FROSINONE, valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie BKT, in programma Sabato 18 gennaio alle ore 15.00, la vendita per la tifoseria ospite sarà attiva da lunedì 13 gennaio, dalle ore 15.00 fino a venerdì 17 gennaio 2025 alle 19.00 presso i punti vendita Vivaticket e online in modalità print@home attiva al link https://modenacalcio.vivaticket.it/

Il costo è di € 20,00 + costo di prevendita

I residenti nella Provincia di Frosinone potranno acquistare in prevendita i tagliandi del Settore Curva Ospiti

salvo restrizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Ogni tifoso potrà acquistare un massimo di 4 biglietti. l’acquisto del titolo di accesso comporta l’accettazione delle norme del regolamento d’uso dello

Stadio Braglia, consultabile al seguente link:

https://modenacalcio.com/regolamento-duso/

la regolamentazione per l'ingresso degli striscioni, dei megafoni e dei tamburi allo Stadio è

consultabile al seguente link:

https://modenacalcio.com/regolamento-striscioni/ E’ assolutamente sconsigliato viaggiare senza avere preventivamente acquistato il biglietto della partita. Il Modena F.C. invita, pertanto, tutti i tifosi ospiti di acquistare i tagliandi presso tutti i punti vendita abilitati sul territorio nazionale.