 CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER BIANCO

Al termine della sfida dell’Arena Garibaldi, conclusasi con una sconfitta di misura per 1-0 contro il Pisa, mister Paolo Bianco ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi davanti ai microfoni.

Mister da quando si è seduto sulla panchina giallazzurra si è mai chiesto come mai questa squadra si trovi in questa situazione?

“Quello che è successo prima del mio arrivo a Frosinone non mi interessa e non mi riguarda. Da quando sono arrivato qui sono felice di scoprire talenti fortissimi e ottimi giocatori di prospettiva. Oggi siamo scesi in campo con una squadra che aveva un’età media di 21,7 anni. Proprio per questo motivo l’errore è qualcosa che ci si può aspettare e, se arriva, va accettato. L’importante è come si reagisce all’errore. Ho appena detto a Giorgi (Kvernadze) che l’errore fa parte del percorso di ognuno di noi, ma l’importante è la reazione. Dobbiamo reagire velocemente perché non abbiamo il tempo di pensarci troppo, visto che tra due giorni abbiamo una partita importantissima. Tutto è ancora nelle nostre mani. Dispiace perdere la partita in questo modo perché penso che abbiamo giocato alla pari contro una squadra che ha molti più punti di noi. Questo gruppo ha qualità e valori, abbiamo tante partite da giocare che sono importanti e molto difficili. Però, anche oggi, la squadra ha dimostrato che se si va in campo con la testa giusta e si limitano al minimo gli errori, la salvezza è alla nostra portata.”

Come si prepara in meno di tre giorni una delle gare più importanti della stagione?

“Si deve recuperare bene, bisogna riposare e alimentarsi al meglio. L’allenamento non conta molto in queste situazioni, serve solo recuperare le energie per andare in campo domenica.”

Molti dicono che la partita con il Cittadella sarà la gara decisiva, è d’accordo? È frustrante per la squadra ottenere tutti questi risultati utili consecutivi e trovarsi comunque in questa posizione di classifica?

“Non è frustrante, perché noi siamo partiti molto indietro. La squadra, prima che arrivassi io, era molto lontana dalla salvezza diretta e oggi saremmo salvi. Ognuno di noi qui avrebbe firmato per trovarsi in questa posizione di classifica. È ovvio che, guardando anche i risultati delle altre squadre, dispiace. Stiamo facendo il percorso che mi auspicavo quando sono venuto qui a Frosinone. Ovviamente mi piacerebbe raggiungere la salvezza il prima possibile, ma firmerei per raggiungerla all’ultimo minuto dell’ultima giornata di campionato.”

Qual è la sua lettura della gara di oggi?

“Ho preferito la gara di oggi a quella giocata con lo Spezia, perché preferisco una squadra che conquista il campo con il palleggio piuttosto che lanciando i palloni in verticale. Noi ci alleniamo per giocare come abbiamo fatto con il Pisa, ma oggi ci è mancato l’ultimo pezzo di campo, dove dobbiamo fare meglio.”

Come stanno i ragazzi dal punto di vista mentale?

“I ragazzi ovviamente erano dispiaciuti perché non meritavano di perdere questa partita. Però fa parte del calcio e del percorso di una squadra giovane. Come dicevo prima, gli errori vanno accettati e la cosa più importante è come si reagisce. Voglio che la squadra si ritrovi, perché portiamo a casa, oltre al risultato, tanti altri aspetti positivi.”

C’è la possibilità di recuperare qualche infortunato per domenica?

“Per quanto riguarda gli infortunati, Pecorino e Tsadjout si sono fermati in rifinitura e dobbiamo valutarli. Monterisi sta meglio e probabilmente è recuperabile per domenica. Speriamo di ritrovare anche Kone, ma lo stesso discorso riguarda Marchizza, Bettella e Partipilo.”