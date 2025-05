 INTERVISTA POST PARTITA A GABRIELE BRACAGLIA

Pisa – Al termine della sfida contro il Pisa il difensore del Frosinone, Bracaglia, ha commentato la prestazione della squadra in conferenza stampa.

Gabriele quanto brucia perdere una partita così?

“Indubbiamente è stata una brutta sconfitta, meritavamo sicuramente qualcosa in più. Però dipende sempre tutto da noi e sarà così anche nelle ultime gare di campionato”.

Iniziano tre giorni fondamentali, come si prepara una partita così importante?

“Si prepara come tutte le altre che abbiamo disputato, come una gara da dentro o fuori. Lo facciamo dall’inizio del campionato, quindi continueremo su questa strada dando il meglio”.

La partita con il Cittadella può essere la gara decisiva del campionato?

“Dire che la prossima partita sia decisiva, secondo me, è esagerato. Sono state tutte importanti e lo sarà anche questa con il Cittadella. Bisognerà dare il massimo e puntare a fare risultato senza ombra di dubbio, ma non credo che sia decisiva”.

Come reputi la tua prestazione di oggi?

“Quest’anno ho ricoperto un po’ tutti i ruoli e mi adatto molto facilmente. La prestazione di oggi è importante, ma c’è sempre da migliorare. Ogni domenica è una sfida perché in questa categoria ci sono avversari di livello: è uno stimolo in più per crescere”.

Perdere oggi una partita così sa un po’ di beffa?

“Gli errori fanno parte della nostra crescita, siamo una squadra molto giovane. Tutti noi sbagliamo e quando si subisce gol non c’è mai l’errore di un singolo, è sempre il gruppo a sbagliare”.

Ci puoi dare un buon motivo per venire a vedere la partita domenica?

“Il motivo è sempre lo stesso: noi, quando scendiamo in campo, lo facciamo dando il massimo per ottenere la vittoria. Dovremo fare un’ottima prestazione per regalare una gioia ai nostri tifosi”.