 CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER GRECO

Frosinone – Le dichiarazioni dell’allenatore giallazzurro Leandro Greco dopo la vittoria casalinga per 2-0 contro la Salernitana

Mister, questa partita rappresentava uno spartiacque della stagione. Finalmente Kvernadze ha finalizzato le tante occasioni create. Cosa ne pensa?

“Non era una partita semplice. Non sono stati giorni facili da gestire dal punto di vista emotivo. La partita di Mantova ci ha lasciato tanto dispiacere. Lo sappiamo tutti che basta poco per perdere quello che stai costruendo. I ragazzi in questa settimana e in questa partita sono stati eccezionali. Il percorso però è lungo e bisogna mantenere un equilibrio emotivo”.

Lei ripete la parola percorso. Possiamo fare un bilancio da quando è subentrato in panchina?

“La parola percorso la uso per proiettare la squadra su ciò che dobbiamo andare a fare. La salvezza non si può ottenere giocando sempre partite da dentro o fuori, bisogna avere un equilibrio emotivo. Da questo punto di vista sono soddisfatto. Ci manca qualche punto ma la squadra è lì sta lottando e c’è ancora molto margine per migliorare”.

Come mai ha sostituito Biraschi tra primo e secondo tempo?



“Biraschi è stato un cambio all’ultimo secondo. Davide era ammonito e non volevo fare un regalo agli avversari. Lo staff mi ha suggerito di inserire Kvernadze e il merito è tutto loro”.

Il Frosinone oggi ha fatto una gara notevole. C’è qualcosa da sistemare in difesa?

“Adesso rivedremo la partita per capire cosa c’è da migliorare ma come dico spesso il calcio è uno stato d’animo. Questa squadra qui da quando sono arrivato sulla panchina sta giocando tutte partite da dentro o fuori, sono due mesi così. Ma questo da valore a quello che stanno facendo”.

Un commento sulla partita di Kvernadze?

“Oggi hanno giocato bene tutti. I singoli si esprimono bene perché il contesto squadra lo favorisce. Con i ragazzi lavoriamo tutta la settimana sia in campo che fuori per educarli alla cura del dettaglio. Hanno grande potenzialità ed oggi gli vanno fatti i complimenti”.

