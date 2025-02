 CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER GRECO

Frosinone – Le parole post partita del mister Leandro Greco, dopo il pareggio casalingo contro il Catanzaro

Mister primo tempo di qualità, ma Kvernadze poteva entrare un po’ prima?

Secondo me abbiamo fatto un buonissimo primo tempo non correndo rischi. Nel secondo tempo i primi dieci minuti sono stati equilibrati, purtroppo hanno trovato un eurogol e purtroppo lo dobbiamo accettare. Negli ultimi venti minuti poi l’unica squadra che voleva vincere eravamo noi. Per quanto riguarda Kvernadze ho pensato che dovessi schierarlo nel momento in cui poteva far più male alla squadra avversaria”.

Visti questi numeri in attacco, ha trovato una soluzione?

“Capisco il momento, torno a dire che per me Tsadjout e Pecorino sono attaccanti forti. Ci sono annate sfortunate con tante difficoltà, con tanti fattori che incidono. Magari con un gol si possono sbloccare e farne quattro o cinque di fila. Questi momenti capitano anche ai grandi giocatori. Io guardo ciò che mi danno quotidianamente su quello che fanno, perché vengono da due lunghi infortuni e sono contento per quello che stanno dando alla squadra”.

La squadra sta dando il suo massimo, lei ha chiesto un arrivo di un attaccante?



“Nel calcio contano i risultati ma devo vedere come preparo la squadra per andare a vincere. Ci sono molti fattori che incidono, ma bisogna vedere gli aspetti positivi che possono essere determinanti per raggiungere la vittoria”.



Lei ha definito questa gara come importante ma non determinate. Continua a pensarla così nonostante i risultati dagli altri campi?

“Secondo me è importante come si vedono le cose. Perché oggi comunque abbiamo preso punti sulle altre squadre che stavano più in alto di noi. Io continuerò a guardare gli aspetti positivi e tutto ciò che può aiutarmi a migliorare. Ovviamente non mi nascondo dicendo che va tutto bene ma mancano ancora tredici partite e possiamo ancora fare bene”.