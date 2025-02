 INTERVISTA POST PARTITA A MATHEUS LUSUARDI

Frosinone – Le dichiarazioni del difensore giallazzurro Matheus Lusuardi, dopo il pareggio contro il Catanzaro.

Matheus, come sta la squadra a livello mentale dopo questo pareggio?

“Oggi è stata una partita difficile. Abbiamo dimostrato che possiamo mantenere questo livello di qualità, siamo stati in partita tutto il tempo e mentalmente abbiamo fatto una partita importante. Quindi credo che sotto questo aspetto la squadra sta bene”.

È il tuo primo gol con la maglia del Frosinone, a chi lo dedichi? Ti trovi meglio nella difesa a tre oppure a quattro?

“Oggi è stato un momento bellissimo per la mia carriera. Due settimane fa contro il Sudtirol ho fatto una brutta partita perché ho concesso due gol. Ho reagito con la consapevolezza che dovevo fare molto di più. Dedico questo gol a mio padre che oggi era qui in tribuna a guardami. Per quanto riguarda il tipo di difesa non ho problemi mi adatto facilmente a tutti e due i moduli di gioco”.