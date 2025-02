 CONFERENZA STAMPA PRE – MATCH MISTER GRECO

Frosinone – Le parole del mister Leandro Greco alla vigilia del match casalingo contro la Reggiana.

Mister, credo che questa sia la partita della vita. Se vinciamo siamo ancora nella lotta salvezza, mentre se pareggiamo o perdiamo le probabilità diminuiscono tantissimo. Come ha preparato questa sfida così importante?

“Noi abbiamo preparato le partite sempre cercando di vincere. È chiaro che il tempo si riduce e il margine è sempre più sottile. Siamo molto consapevoli della situazione e siamo vogliosi di andarci a prendere questa vittoria che ci è sfuggita in alcune occasioni per dettagli. È un momento molto importante, sappiamo quanto vale questa partita e ci siamo concentrati su come andarla a vincere”.

Kone è a rischio per la prossima partita? Come stanno Cittadini, Marchizza e Distefano?

“Kone è convocato ed è a disposizione. L’abbiamo gestito durante la settimana perché viene da un percorso difficile dato che non disputava novanta minuti da parecchio. Ci riserviamo fino all’ultimo il fatto di metterlo in campo dal primo minuto. Cittadini ha bisogno di tempo ancora non vogliamo accelerare le cose sennò rischiamo che possa farsi male. Marchizza sta recuperando insieme a Distefano e potremmo averli la settimana prossima. Si è fermato Tsadjout perché ha un fastidio e non sarà disponibile in questa partita”.

Come si prepara questa partita? Kvernadze avrà un altro tipo di impiego?

“La settimana l’abbiamo sviluppata consapevoli del momento. Abbiamo lavorato su tutti i dettagli che ci servono per cercare di vincere la gara. I dati di Catanzaro sono confortanti perché abbiamo creato tanto, l’obiettivo è ripetere ma concretizzando di più. Per quanto riguarda Kvernadze penso che sono stato l’allenatore che l’ha fatto giocare di più. Con me si sta esprimendo bene ma non ancora al suo massimo”.

Quanti dubbi ha sulla formazione di domani?

“I nuovi acquisti hanno alzato il livello di competitività all’interno del gruppo. Chi c’era già ha permesso ai nuovi arrivati di inserirsi bene in un contesto e credo che domani tutti possono giocare. Ho la sensazione che tutti abbiano un ottimo livello. Ho sempre avuto la sensazione che ci manca poco per vincere le partite. Questo ovviamente diventa frustrazione. Dobbiamo riuscire a modificare questo sentimento in energia positiva”.

Cosa ci dice dell’avversario che andremo ad affrontare domani?

“È una squadra molto dinamica che fa cose molto diverse durante la partita. Il loro mister è molto preparato e sarà una partita difficile, ovviamente noi ci siamo concentrati su quello che dobbiamo andare a fare noi e su quelli che sono i nostri punti di forza”.

A che punto è Lucioni?

“Si sta allenando con continuità e sarebbe anche pronto ad entrare in campo. Ovviamente più si allena e più entra in condizione. Quando sarà il suo momento lo butteremo dentro”.