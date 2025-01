 CONFERENZA STAMPA PRE – MATCH MISTER GRECO

Frosinone – Le parole in conferenza stampa dell’allenatore Leandro Greco, alla vigilia della partita che si disputerà sabato pomeriggio con il Modena nella ventiduesima giornata di campionato.

Partendo dall’ultima partita giocata con la Cremonese, come ha caricato la squadra prima della prossima partita con il Modena? Prevede qualche cambiamento?

“La prestazione purtroppo non è stata delle migliori rispetto a tante altre che abbiamo disputato fino ad oggi. L’abbiamo analizzata vedendo ciò che abbiamo sbagliato. Questi ragazzi sono due mesi e mezzo che stanno dando tanto per recuperare una situazione difficile. Per questo motivo ci sta essere un po’ fuori giri avendo meno energia del previsto. I ragazzi li ho visti molto dispiaciuti, ma questa settimana siamo tornati a lavorare come sempre sugli aspetti tecnici e mentali. Per la prossima partita, vedremo come stanno i ragazzi, ci potrebbe essere qualcosa di nuovo per la prossima partita”.

Ci può descrivere il nuovo arrivato Ilias Koutsoupias? Potrà essere in campo già sabato con il Modena?

“È un ragazzo che ho già visto un paio di anni fa. Mi ha dato sempre una bellissima impressione perché è un ragazzo con molta forza fisica, una buona qualità. Può giocare sia in un centrocampo a due che a tre. Ha ampi margini di miglioramento e completa un reparto alzando sicuramente il livello. Siamo molto soddisfatti del lavoro che ha fatto il direttore perché ha portato un giocatore molto forte. È sicuramente a disposizione per la partita di Modena”.

Come avete vissuto la conferenza post-partita del direttore Angelozzi?

“Nel direttore mi ci rivedo molto soprattutto a livello caratteriale. È una persona che non si tira mai indietro rispetto a quelle che sono le sue responsabilità. La responsabilità per la prestazione dell’ultima partita è mia. Capisco il dispiacere ed i fischi perché so che vi aspettate di più. So però cosa stanno mettendo in campo i miei ragazzi e vanno sostenuti fino alla fine poi sarò io il responsabile di tutto quello che succede. Però garantisco che daranno tutto quello che hanno”.

Il Frosinone quest’anno solo due volte ha recuperato da una situazione di svantaggio. Cosa può fare per migliorare la solidità?

“La solidità si trova negli aspetti tecnici, sulla continuità ed il coraggio per concretizzare le occasioni. Questo però non si costruisce in due secondi perché abbiamo tanti fattori che in questo momento ci rendono più difficile il nostro lavoro. Dobbiamo però battere sul nostro carattere che ci permette di essere competitivi”.

Domenica si è vista la sua assenza. Quanto ha inciso sul rendimento dei ragazzi nell’ultima partita?

“Ha inciso sicuramente poco. Io ho a che fare con dei ragazzi molto intelligenti che mi hanno dato una grande disponibilità. Sono loro che hanno attuato un cambiamento io ho solo mostrato quella che è la mia strada, la mia visione e la mia esperienza. Io sono orgoglioso di come domenica il mio staff abbia interpretato la partita perché so quello che mettono in campo quotidianamente”.

Ci può dire qualcosa riguardo al Modena? Che squadra si aspetta sabato pomeriggio?

“Il Modena è una squadra con ottimi giocatori. Con il nuovo allenatore hanno cambiato sicuramente marcia, grazie anche a delle individualità molto forti. L’abbiamo analizzata lavorando su cosa possiamo fare per fornire una prestazione competitiva”.

