 COPPA ITALIA FEMMINILE, FROSINONE INDOMITO MA PASSA IL RICCIONE

FROSINONE: Ruotolo, Bevilacqua (14’ st Copia), Spagnoli (38’ st Zorzetto), Zavarese, Sgambato, Stibel, Makulova (20’ st Alborghetti), Tata, Natali, Cacchioni, Silvi.

A disposizione: Zuliani, Antonucci, Bartolini, Copia, Leone, Mendolicchio.

Allenatore: Foglietta.

RICCIONE: Boaglio, Bauce (10’ st Scarpelli), Calli, Costantini (9’ st Di Pietro), Edoci, Neddar, Pederzani, Piazza, Remondini, Schipa (36’ st Mari), Tiberio.

A disposizione: Casarasa, Della Chiara, Grillo, Iorio, Saraniti.

Allenatore: Genovesio.

Marcatori: 10’ pt Schipa (R).

Note: ammoniti: Stibel (F), Costantini (R), Pederzani (R), Grillo (R), Scarpelli (R).

FERENTINO – Si ferma ai quarti di finale il cammino del Frosinone Femminile di mister Foglietta dopo una prima parte di coppa impeccabile condita da tre vittorie in tre match disputati e con 11 gol fatti e 4 subiti. Le giallazzurre cadono 0-1 contro il Riccione pur disputando una prestazione di altissimo livello contro una compagine ben messa in campo. Il Frosinone va in svantaggio al 10’ minuto del primo tempo, con Schipa che beffa Ruotolo. Il gol dello 0-1 però non scoraggia le canarine che si riversano subito nella metà campo avversaria per cercare il gol del pareggio.

Nella ripresa il Frosinone continua ad avere in mano le redini del gioco costruendo diverse palle gol senza però riuscire a trovare il gol del pareggio. La prestazione delle ragazze mette in evidenza la crescita esponenziale avvenuta con il passare delle partite, giocando a viso aperto contro una delle compagini più forti dei tre gironi.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio