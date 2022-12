 COPPA ITALIA FEMMINILE, FROSINONE SCONFITTO 3-1 DALLA ROMA

ROMA CALCIO: Vitatetti, Falvezza, Farnesi (24’ st Verro), Mileto, Grassi, Riccio (1’ st Betti), De Cola (1’ st De Leonardis), Conti, Eletto (18’ st Conroy), Fabi, Vergari (35’ st Fabioli).

A disposizione: Baroni, Lehninger, Peri, Bertozzi.

Allenatore: Santoni.

FROSINONE: Conti R. , De Stradis, Lanna (15’ st Gargiulo), Campanelli, Bevilacqua, Conti M. (38’ st Leone), Daggiante (4’ st Eyre), Verrecchia (13’ st Tagliaferri), Natali, Carcini, Rutigliano (51’ st Caldaro).

A disposizione: Paolella, Antonucci, Belrose, Di Salvo.

Allenatore: Crecco.

Arbitro: sig. Marco Di Loreti di Terni; assistenti sigg. Marco De Simone di Roma 1 e Andrea Scionti di Roma 1.

Marcatori: 40’ pt Di Cola (R), 2’ st De Leonardis (R), 3’ st Betti (R), 25’ st Natali (F)

Note: angoli 6-2 per il Frosinone; recuperi: 0’ pt: 4’ st

ROMA – Esordio in Coppa Italia di serie C per il Frosinone, che torna al centro “Certosa” contro la Roma Calcio Femminile nel primo turno della competizione tricolore e rimedia una sconfitta per 3-1. Ampio turnover per le ragazze di mister Crecco, con l’esordio anche della 2007 Elisa Leone, prodotto del settore giovanile del Frosinone Calcio Femminile. Un gol nel primo tempo, poi le altre tre reti nella ripresa per il 3-1 definitivo della prima giornata di Coppa Italia.

PRIMO TEMPO – Gara equilibrata con ottimi fraseggi da ambo le parti, anche se il Frosinone ha costruito molto di più rispetto alle capitoline. Ben tre occasioni al 6’ al 12’ e al 31’ capitate sui piedi di Anna Carcini, ma purtroppo per l’attaccante ciociara non c’è stata la gioia del gol che invece le romane hanno trovato sul finale del tempo al 39’ con De Cola, rapida a sfruttare una leggerezza difensiva sulla trequarti.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa purtroppo l’avvio non è dei migliori per il Frosinone che subisce due reti nel giro di 2 minuti con De Leonardis (2’) e Betti (3’) capaci di sfruttare due disattenzioni della difesa canarina e chiudere la partita. Il Frosinone riesce e a riorganizzarsi, ruotando anche bene le proprie giocatrici dalla panchina e ottiene al 25’ il gol del definitivo 3-1 con Natali rapida a colpire di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 38’ c’è anche spazio per una giovanissima del settore giovanile del Frosinone Calcio Femminile, Elisa Leone (classe 2007) a riprova dell’ottimo lavoro che la società sta svolgendo questa stagione nel proprio vivaio.

Prossimo turno per il Frosinone, dopo una settimana di sosta in campionato per permettere la disputa della competizione tricolore, la gara casalinga domenica prossima 11 dicembre con il Cosenza (ore 14.30) al Comunale di Ferentino. Per la Coppa Italia, invece, prossimo impegno nel girone 5 dove è inserito il Frosinone, domenica 18 dicembre, quando si giocherà la seconda giornata con la sfida a Ferentino tra le giallazzurre e il Grifone Gialloverde. Terza e ultima giornata, poi, domenica 8 gennaio, con la trasferta Trastevere-Frosinone.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio