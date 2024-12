 COPPA ITALIA FEMMINILE, VITTORIA PER 0-4 CONTRO IL CHIETI

Chieti – Cannarsa, Di Gesualdo (dal 38’st Casella), Martella, Esposito (dal 1’st Di Ciocco), Fartaria (dal 18’st Ranalli), Iannetti, Pitittu (dal 33’st Cavallaro), Passeri, Baldassarra, De Pieri (dal 25’st De Vincentiis), D’Alberto. A Disposizione: Liberatore, Cavallaro, Zuffi, Ruffini. Allenatore:Di Camillo

Frosinone – Zuliani, Cacchioni (dal 18’st Contena), Silvi (dal 12’st Bevilacqua), Stibel, Vaccari, Licari, Neddar, Ruzafa, Sgambato (dal 35’st Antonucci), Tata, Spagnoli (dal 1’st Maier dal 25’st Fiore). A Disposizione: Schiavi, Zavarese, Leone, Musolino. Allenatore: Foglietta

Arbitro: Luca Di Monteodorisio della sezione di Vasto

Assistenti: Samuele Sciotti e Mario Falcone della sezione di Lanciano

Marcatori: 16’pt Tata, 24’pt Ruzafa, 45’pt Tata, 24’st Sgambato

Ammoniti: Spagnoli

Lettomanoppello – Si è disputata allo stadio Giuliano Di Pietrantonio, la partita di ritorno del primo turno di Coppa Italia di Serie C, che ha visto le giallazzurre sfidare il Chieti in una gara decisiva per il passaggio del turno. La partita vede un buon inizio delle padrone di casa che impegnano la retroguardia del Frosinone nei primi minuti di gioco. La svolta della partita arriva poco dopo il quarto d’ora di gioco quando Silvi con una splendida pennellata trova in area di rigore Tata che è bravissima a eludere l’intervento di Cannarsa e segnare il gol del vantaggio. Il raddoppio arriva dopo solo otto minuti di gioco con Ruzafa che recupera un pallone a centrocampo e in solitaria riesce ad involarsi verso la porta avversaria siglando un gol stupendo che porta il Frosinone sul parziale di 0-2. Le giallazzurre di mister Foglietta chiudono la prima frazione di gioco segnando allo scadere anche il terzo gol. Sempre da una palla recuperata questa volta da Spagnoli, l’attaccante giallazzurra con un cross in area di rigore trova Tata che chiude in porta l’ottimo assist della compagna. Nella ripresa, il Frosinone gestisce bene il vantaggio addormentando la partita e amministrando bene il triplo vantaggio. Al ventiquattresimo le ciociare calano il poker con Flavia Sgambato che su un calcio di punizione trova la porta siglando il gol del definitivo 0-4. Frosinone che vince con un netto risultato la partita di ritorno contro il Chieti e accede al secondo turno della Coppa di Serie C.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio