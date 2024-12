 I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO

Nel turno in cui riposavano le Under 17 e l’Under 14 Pro, questi sono gli altri risultati dell’ultimo weekend di gare del 2024.

Primavera 2: Frosinone – Pisa 2-1

Ferentino – Ultima partita del 2024 per il Frosinone che ospita alla Città dello Sport il Pisa, per la tredicesima giornata di campionato. Giallazzurri che partono con un ritmo molto alto, mettendo subito in difficoltà la difesa nerazzurra. I ragazzi di mister Pesoli, si fanno vedere più volte e tra il 18’e il 19′ minuto di gioco il Frosinone sfiora due volte il vantaggio. La prima occasione con uno splendido colpo di testa di Dixon, che viene deviato da Giuliani in angolo. Proprio sugli sviluppi del calcio d’angolo arriva la seconda occasione da gol. Il cross in area di rigore, viene deviato da Stojanov ma prima Giuliani e poi Cannarsa allontano il pericolo. Nel momento di massima pressione arriva la beffa per il Frosinone. Il Pisa si butta in avanti con un contropiede che trova impreparata la retroguardia giallazzurra. Il cross rasoterra, messo in area da Raychev viene deviato involontariamente da Pelosi nella propria porta portando in vantaggio la squadra toscana. Al 31′ arriva il gol del pareggio: Borgia mette il pallone in area di rigore, interviene Cichero che però sfiora la sfera, dietro di lui arriva Dixon che riesce a colpire pareggiando i conti. Poco prima dello scadere della prima frazione di gioco, il Frosinone trova il gol del vantaggio con il rientrante Chicero che addomestica un pallone poco fuori dell’area di rigore e di prima intenzione calcia sul palo lungo di Giuliani che non riesce a bloccare la sfera. In pieno recupero il Frosinone sfiora il gol con Dixon che, da solo in area di rigore, si fa ipnotizzare da Giuliani mancando il gol che avrebbe portato i giallazzurri sul 3-1.

Nella ripresa il Frosinone cerca di difendere il risultato favorevole, lasciando quindi più spazio al Pisa senza però creare vere e proprie palle gol. Il palleggio dei ragazzi di mister Pesoli rende difficile la vita e al 80′ sfiora di nuovo il gol del 3-1 con Mezsargs che da dentro l’area di rigore, calcia alto sopra la traversa. Il Pisa negli ultimi minuti di gioco si butta in avanti alla ricerca del gol del pareggio alzando il ritmo di gioco e chiudendo i giallazzurri nella proprio area di gioco. Al 94′ Cannarsa ci prova da fuori area, Dosso è bravo a disinnescare il tiro, ma è anche l’ultima occasione. Il Frosinone batte 2-1 il Pisa e chiude il 2024 in testa alla classifica del girone B.

Frosinone – Dosso, Diallo, Pelosi, Hegelund, Stojanov (dal 91’st Buonpane), Corallini (dal 91’st Befani), Grosso (dal 73′ Schietroma), Borgia, Molignano, Cichero, Dixon (dal 59′ Mezsargs). A Disposizione: Minicangeli, Cellupica, Reali, Antonellis, Carfagna, Fiorito, Giora, Baptista . Allenatore: Pesoli

Pisa – Giuliani, Rossi (dal 90’st Lovo), Bacciardi, Frosali (dal 72′ Battistella), Casarosa, Baldacci, Raychev (dal 72′ Bassanini), Cannarsa, Buffon, Bocs (dal 59’st Bettazzi), Vivace (dal 59’st Tosi). A disposizione: Rugginenti, Arnesi, Bandinelli, Battista, Cenerini, Capitanini, Bassanini, Minardi. Allenatore: Innocenti

Arbitro: Fabio Luongo della sezione di Napoli

Assistenti: Carmine De Vito e Alessandro Marchese della sezione di Napoli

Marcatori: 23’pt Pelosi aut. 32’Dixon, 40’pt Cichero

Ammoniti: 28’pt Grosso, 44’pt Frosali, 63’st Borgia, 77’st Cannarsa, 82’st Stoyanov, 92’st Diallo

Under 16: Frosinone-Napoli 1-2

Il Frosinone cede il passo al Napoli con il risultato di 2-1 al termine di una gara combattuta e decisa da episodi sfavorevoli. I ragazzi di mister Centioni hanno messo in campo carattere e determinazione, ma non sono riusciti a capitalizzare una prestazione di alto livello, lasciando i tre punti agli ospiti. Pronti via, il Frosinone si mostra subito propositivo e passa in vantaggio al 3′ grazie a una splendida azione corale: Esposito, sulla destra, serve un cross preciso per Silvestri, che insacca con un tocco ravvicinato. Tuttavia, al 13′, un rigore concesso per fallo di mano riporta il Napoli in partita: Ferrigno spiazza Lombardo e firma l’1-1. La partita si complica ulteriormente al 27′ con un secondo rigore per gli ospiti, trasformato ancora da Ferrigno per il 2-1. Nonostante il doppio colpo subito, il Frosinone si riorganizza e torna in campo nella ripresa con grande determinazione. Il secondo tempo vede i giallazzurri dominare in lungo e in largo. Esposito colpisce l’incrocio dei pali con un destro da fuori area, mentre Taddei e Francia sfiorano il pareggio con conclusioni pericolose. Gli ospiti, chiusi in difesa, non registrano alcun tiro in porta nella ripresa, ma riescono comunque a resistere agli assalti del Frosinone.

Frosinone – Lombardo, Frani (1’st Trulli), Maggiora (30’st Agostini sv), Anzidei, Riggi (18’st Danieli), Francia, Esposito (30’st Marchetti sv), Taddei (18’st Eulisi), Pugliatti (30’st Giurdanella sv), Bonanno, Silvestri. A disposizione: Scordari, Crescimbeni, Amato. Allenatore: Centioni

Napoli – Merone, Liccardo, Branchizio, Ferrigno, Natale (8’st Raia), Zappalà, Scotti (8’st Pengue), Russo, Mane (33’st Chinese), Riccio (33’st Rescigno), Postiglione (33’st D’Angelo). A disposizione: Amendola, Barretta. Allenatore: Liguori

Marcatori: Silvestri 3’pt (F), Ferrigno 30’pt rig. e 34’pt rig. (N)

Arbitro: Iannarelli di Latina

Assistenti: Cirillo di Roma e Dattilo di Roma

Ammoniti: Natale, Branchizio, Riggi, Liccardo, Anzidei.

Under 15: Frosinone-Napoli 2-2

Il Frosinone chiude il girone d’andata con un pareggio per 2-2 contro il Napoli, al termine di una gara spettacolare e ricca di emozioni. Un risultato che lascia un pizzico di rammarico per le occasioni non concretizzate, ma conferma il grande spirito e la qualità dei giovani giallazzurri. I ragazzi di mister Durante partono forte e si portano in vantaggio già al 4′, grazie a un rigore trasformato con freddezza da Monti. Al 11′, il raddoppio arriva con una splendida azione: Frara, protagonista di un’ottima discesa sulla destra, serve un assist preciso ad Aversa, che batte il portiere con un piattone chirurgico. Il Frosinone continua a spingere e sfiora il tris al 20′, quando Sisillo, servito da Aversa, manca una ghiotta occasione a tu per tu con l’estremo difensore avversario. Questo episodio segna la svolta della gara, con il Napoli che accorcia le distanze al 33′ grazie a un tiro deviato di Schiattarella che sorprende Amato. Gli ospiti chiudono in crescendo la prima frazione, ma il Frosinone riesce a mantenere il vantaggio fino all’intervallo, nonostante il palo colpito da Sisillo prima del duplice fischio. Nella ripresa, il Napoli cambia atteggiamento e si fa più aggressivo. Al 20′, un episodio controverso vede l’arbitro fermare un potenziale contropiede vincente del Frosinone per un fuorigioco dubbio, suscitando proteste sugli spalti. Poco dopo, sul terzo calcio d’angolo consecutivo, Petriccione trova il colpo di testa vincente per il 2-2. Nel finale, entrambe le squadre cercano il gol della vittoria. Al 40′, Minotti ha l’occasione più grande per il Frosinone, ma non riesce a ribadire in rete dopo una respinta corta del portiere. Nonostante gli sforzi, il risultato non cambia più.

Frosinone – Amato, Frara, V. Ferretti, Chiazzolla (15’st C. Ferretti), Antonelli, Polidori, P. Fargnoli, A. Fargnoli, Sisillo (20’st Valentini), Monti (37’st Minotti), Aversa (37’st Tarquinia). A disposizione: Esposito, Ioli, Inghighioli, Filippi, Pacifico. Allenatore: Durante

Napoli – De Fenza, Di Pietro, Di Vico (1’st Botta), De Crescenzo, Piccolo, Cafasso, Schiattarella, Carafa (17’st Lombardo), Di Tella, Petriccione, Amendola (28’st Farinelli). A disposizione: Gallinaro, Zanoni, Costabile, Visone. Allenatore: Galizia

Marcatori: Monti 4’pt rig. (F), Aversa 12’pt (F), Schiattarella 33’pt (N), Petriccione 23’st (N)

Arbitro: D’Andrea di Albano Laziale

Assistenti: Veniamin di e Baroni di Albano Laziale

Ammoniti: Piccolo, P. Fargnoli

