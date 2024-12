 INTERVISTA POST PARTITA AD ANTHONY PARTIPILO

Mantova – Le dichiarazioni post partita dell’attaccante giallazzurro Anthony Partipilo dopo la sconfitta contro il Mantova.

Anthony, oggi dopo il primo gol subito, la squadra accusa il colpo e perde la lucidità. Cosa c’è da rivedere dopo questo brutto primo tempo?

“Io credo che il primo tempo non sia tutto da rivedere. Prima del gol del Mantova abbiamo avuto delle occasioni che purtroppo non abbiamo concretizzato. Dopo l’1-0 abbiamo preso un palo ed abbiamo avuto occasioni molto importanti in area piccola. Ovviamente, andremo invece ad analizzare quello che è successo dal 2-0 in poi”.

Il Frosinone nel secondo tempo ha fatto una prestazione molto generosa che però non ha portato il risultato sperato. La classifica adesso fa paura, dobbiamo continuare a non vederla?

“Manca ancora una partita al giro di boa. Il campionato è ancora molto lungo. Noi non guardiamo la classifica ma pensiamo a lavorare giorno dopo giorno e solo così possiamo uscire da questo momento di difficoltà”.

Per trovare continuità di risultati, cosa bisogna fare, dal punto di vista di voi calciatori?

“Continueremo sulla strada del lavoro. Con il mister abbiamo iniziato un percorso di crescita e questi sono incidenti di percorso. Dobbiamo cercare di avere più continuità di risultati e dobbiamo lasciarci alle spalle gli ultimi venti minuti del primo tempo, ma siamo sulla strada giusta”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio