 COTALI: “A TERNI PER RIPORTARCI IL RISULTATO”

FROSINONE – Ha dato l’anima come tutti i suoi compagni. Per il terzino Cotali meritata la ribalta anche nella mixed-zone.

È finita con il coro “vi vogliamo così” della curva. Terrete fede a questo incitamento come avete fatto oggi contro la capolista?

“Io penso che l’atteggiamento ci sia sempre stato, in tutte le partite. Noi facciamo di tutto per mettere in campo la prestazione, poi se saremo bravi arriverà anche il risultato. Come è stato oggi”.

Avete dimostrato di sapere soffrire nei momenti di massima spinta contro una squadra solida. Magari un paio di ripartenze le potevate sfruttare meglio.

“E’ stata una bella partita. Della Cremonese la classifica diceva che erano primi, i più forti. Sapevamo che in alcuni momenti della partita dovevamo metterci ad aspettarli, compatti al limite dell’area. Magari qualche contropiede potevamo gestirlo meglio ma è andata bene. Siamo contenti così”.

Come si spiega questa metamorfosi tra casa e trasferta?

“Non saprei dire. Il nostro atteggiamento, come detto prima, è sempre giusto. Se fuori casa abbiamo raccolto qualche punto in meno ci dispiace”.

A fine partita vi siete riunti a centrocampo per esultare. Cosa vi siete detti?

“Eravamo contenti chiaramente per la vittoria, ci siamo detti di continuare su questa strada. E poi abbiamo vinto davanti ai nostri tifosi e con la prima in classifica”.

Adesso si va a Terni, un’altra partita difficilissima che il Frosinone deve provare a vincere.

“Ora un paio di giorni di riposo ci vogliono e poi ogni partita ha una storia a sé. Andiamo per portare a casa il risultato”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio