 CREMONESE – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

Curva Nord (settore ospiti):

– Intero: € 15,00 più diritti di prevendita e commissioni società emittente

– Giovane: € 10,00 (riservato a ragazzi/e dai 14 anni COMPIUTI ai 18 anni non compiuti al giorno gara) + commissioni società emittente

– Under 14: € 5,00 (riservato a ragazzi/e dai 14 anni COMPIUTI ai 18 anni non compiuti al giorno gara) + commissioni società emittente

DOVE ACQUISTARE:

I titoli sono acquistabili su https://sport.ticketone.it e presso i punti vendita abilitati ricercabili attraverso il link: https://www.ticketone.it/help/outlets/

MODULI RICHIESTA INTRODUZIONE STRISCIONI – BANDIERE – MEGAFONO – TAMBURI:

https://uscremonese.it/richiesta-striscioni/

REGOLAMENTO STADIO E CODICE DI CONDOTTA

https://uscremonese.it/regolamenti-e-termini-e-condizioni/

La richiesta per i posti riservati ai diversamente abili (ed ai loro accompagnatori se non deambulanti) dovrà pervenire dalle ore 16:00 di lunedì 18 novembre fino alle ore 12:00 di giovedì 21 novembre 2024 direttamente alla US Cremonese al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/1mFrN7YQr2iVY2E1UAxKZ6AhbrU48ZUhuWyuvslEzxzs/edit