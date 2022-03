 CROTONE-FROSINONE AFFIDATA AL SIGNOR GARIGLIO DI PINEROLO

Sarà il signor Matteo Gariglio di Pinerolo (To) a dirigere Crotone-Frosinone, gara valida per la 30.a giornata del Campionato di serie BKT in programma martedi 15 marzo 2022 alle ore 18.30 allo stadio ‘Ezio Scida’. Gli assistenti saranno la signora Francesca Di Monte di Chieti e Gianluca Sechi di Sassari. Il Quarto Uomo designato è il signor Claudio Gualtieri di Asti. Al Var il signor Marco Serra di Torino, Avar Avar il signor Alessandro Cipressa di Lecce

Ufficio Stampa Frosinone Calcio