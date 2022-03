 UNDER 17, IL FROSINONE SUPERA L’ASCOLI NEI MINUTI FINALI (4-2)

FROSINONE: Minicangeli, Fratarcangeli (dal 30′ pt Severino), Stefanelli, A. Romano, Quadraccia, Stazi, R. Romano, Evangelisti, Coletta (dal 24′ st Voncina), Zanchetta (dal 24′ st Zettera), Mezsargs (dal 44’ st D’Andrea).

A disposizione: Stellato, Oddi, Tote, Cipolla, Sardi.

Allenatore: Di Michele.

ASCOLI: Raffaelli, Quarto (dal 38’ st Ferrara), Troiani, Carano (dal 35’ st Punzo), Bozzolini, Zoboletti, Andreucci, Maiga Silvestri, Flaiani, Ciccanti (dal 44’ st Salzano), L. Del Moro (Dal 38’ st A. Del Moro).

A disposizione: Amato, Toska, Ripani, De Marcellis, Di Sabatino.

Allenatore: Seccardini.

Arbitro: sig. Zito della sezione di Rossano; assistenti sigg. Nardozi della sezione di Roma 1 e Fattore della sezione di Frosinone.

Marcatori: 15’ pt e 6’ st Mezsargs (Frosinone), 44’ pt e 19’ st Ciccanti (Ascoli), 45’ st Voncina (Frosinone), 90’+2’ Evangelisti (Frosinone).

Note: ammoniti: Stefanelli (Frosinone), Severino (Frosinone).

FERENTINO – Match pirotecnico e pieno di emozioni quello tra Frosinone e Ascoli. I padroni di casa si sono imposti per 4-2 consolidando l’ottavo posto in classifica e recuperando punti sulla settima e sesta.

A sbloccare il match ci pensa Mezsargs che sigla il suo primo gol stagionale con la maglia dei classe 2005 del Frosinone, da sotto età.

Nei minuti finali del primo tempo l’Ascoli agguanta il pareggio grazie al gol di Ciccanti.

Nella ripresa i due attaccanti si rendono nuovamente protagonisti: Mezsargs riporta i giallazzurri in vantaggio mentre Ciccanti ristabilisce nuovamente la parità.

Nei minuti finali i ragazzi di mister Di Michele hanno tentato il tutto e per tutto riuscendo a trovare la via del gol al 90’ minuto con il subentrato Voncina.

Il gol del 3-2 stordisce gli ospiti e il Frosinone ne approfitta per incrementare e blindare il vantaggio con Evangelisti che sigla il suo terzo gol stagionale.

