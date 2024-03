 DI FRANCESCO A DAZN E IN CONFERENZA POST SASSUOLO-FROSINONE

REGGIO EMILIA – Prima della conferenza stampa, il tecnico giallazzurro Eusebio Di Francesco è intervenuto su Dazn: “Mi sembra di fare le stesse interviste da tempo perché il Frosinone ha creato e al primo tiro abbiamo preso gol dopo un rigore che non è stato dato e che comunque non ho ancora rivisto. Sulla palla successiva prendiamo gol. E poi ci sono state tante altre situazioni, il Sassuolo ha creato pochissimo. Noi invece abbiamo fatto un’ottima mezz’ora iniziale nella quale dovevamo essere più bravi a concretizzare. Nel finale questo rigore che ci avrebbe ripagato dello sforzo della partita. E alla fine siamo sempre qui a morderci le mani. Il Sassuolo ha fatto una partita di attesa, credo abbia fatto 2 tiri in porta. Merito a loro che ha permesso di portare a casa il risultato. Ribadisco che le dico le stesse cose da tempo. La strada per la salvezza? Non so rispondere se questa è la strada giusta per salvarci. La discussione sul rigore? Quello che non deve accadere mai è discutere e non lo accetto. Il rigorista è Soulé, a seguire Kaio Jorge e Cheddira. Non bisogna mai creare discussioni. Se c’è qualcuno che voleva battere il rigore ha fatto un grandissimo errore. Barrenechea? Enzo è andato a prendere il pallone, semplicemente. Ne sono convinto. E’ stato qualcun altro che voleva o cercava di battere il rigore ed ha commesso un grandissimo errore. Cosa ho detto ai ragazzi? Ne parleremo a tempo debito, a caldo si possono dire cose che possono ferire. Valeri? Ha preso una brutta distorsione alla caviglia. E’ la seconda partita consecutiva nella quale dobbiamo sostituire un giocatore in avvio. La fortuna? Mi sorgono dei dubbi ma non dobbiamo attaccarci a queste cose ma siamo sempre noi i padroni del nostro destino”.

Mister, che peso ha questa sconfitta sul gruppo? Il trend dice 11 sconfitte nelle ultime 15 partite.

“Credo che se andiamo a guardare la partita la squadra ha approcciato benissimo. Poi se mi parlare di cosa ha fatto il Sassuolo, allora siamo qui a parlare di un’altra gara. Ci appoggiamo ai numeri e sono solo dispiaciuto perché torniamo a casa senza punti ma non credo che meritavamo la sconfitta. L’ha spuntata il Sassuolo, con un pizzico di quel qualcosa che non gira mai dalla nostra parte. Non solo alibi ma solo constatazioni. Se dobbiamo appoggiarci ai risultati, dico che siamo in grande difficoltà. Otteniamo troppo poco rispetto a quanto prodotto”.

I numeri non esprimono quello che dice lei. Il primo tiro in porta al 93’, il primo angolo poco prima. Era un risultato numerico che non ci attendeva dal Frosinone in questa partita.

“Mi fa piacere che non la vede come me. Non siamo stati bravi negli ultimi 20-25 metri ed è solo demerito nostro. Se ci basiamo sugli angoli, noi siamo la squadra che ne batte di più tra quelle che sono in zona salvezza. E voi ve li guardate oggi”.

La differenza l’abbia fatto qualcuno si aspettava qualcosa di più. Emozioni nel tornare qui?

“Mi ha fatto piacere rivedere tanti amici ma la testa è solo al Frosinone. Dispiace non aver riportato un risultato positivo dopo una partita del genere. Putroppo abbiamo avuto poca qualità negli ultimi 20-25 metri, anche nel finale”.

A livello psicologico un rigore fallito al 90’ quanto può essere pesante?

“E’ pesante, ancora non lo digerisco. Ci ritroviamo ancora a parlare di occasioni. Che oggi abbiamo concesso meno, però. Al di là del gol incassato. Mentre siamo mancati negli ultimi 20-25 metri”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio