 E’ MORTO IL DOTTOR BUCCHIARONE, IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE STIRPE E DEL CLUB

Il presidente del Frosinone Calcio, Maurizio Stirpe, e l’intera Società si uniscono al dolore della Famiglia Bucchiarone per la scomparsa del dottor Antonio, Nino per gli amici. E’ stato per quasi 40 anni medico sociale e poi responsabile sanitario della squadra giallazzurra. A tutta la Famiglia va indirizzato il cordoglio commosso e sincero del presidente Stirpe, legato a lui da vincoli di grande affetto ed amicizia, unitamente ad un abbraccio forte nel ricordo di una persona cara. La figura del dottor Bucchiarone, la sua grande passione per il calcio, la serietà e professionalità, la sincera amicizia che lo ha legato al Cavalier Benito Stirpe e alla Famiglia Stirpe dal lontano 1966 e l’amore per i colori del Frosinone, rimarranno indelebili nel cuore di tutti. Le esequie verranno officiate giovedi 23 novembre alle ore 10 nella Chiesa di Sant’Antonio, nella parte alta del Capoluogo.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio