 E’ SCOMPARSO L’EX TECNICO DEL FROSINONE, GIANCARLO GRANDE: CON LUI VITTORIA STORICA A CATANIA. IL CORDOGLIO DEL CLUB

Il presidente del Frosinone, dottor Maurizio Stirpe, e l’intero Club giallazzurro sono vicini al dolore della famiglia Grande per la scomparsa del caro Giancarlo, già allenatore della squadra giallazzurra a fine Anni Settanta e per diverse stagioni vice allenatore di Alberto Mari anche nella stagione 1986-’87 in serie C1. Giancarlo Grande, frusinate doc e personaggio molto noto nella città anche per la sua immancabile presenza sulle tribune del Comunale da tifoso, professionalmente legò il proprio nome alla storica vittoria del Frosinone al ‘Cibali’ di Catania, 1-0 con gol di Viscido. Era il 29 novembre 1987. Quel giorno, infatti, sulla panchina giallazzurra sedeva lui per la squalifica di Alberto Mari. In precedenza, Giancarlo Grande, nella stagione 1979-’80, tecnico della ‘De Martino’ (l’attuale Primavera) e poi della ‘Berretti’, promosso in prima squadra in una stagione complicata aveva salvato il Frosinone dalla retrocessione nella Promozione Regionale con lo 0-0 casalingo contro lo Spoleto (che retrocesse).

Le esequie di Giancarlo Grande verranno officiate nella mattina di domani, venerdi 31 dicembre, alle ore 10 nella chiesa dell’Annunziata nella parte alta del capoluogo.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio