 IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE STIRPE PER LA SCOMPARSA DI MACALLI

Un tweet delle ore 18.09 di questo 2 gennaio 2022 del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha dato il triste annuncio della scomparsa del dottor Mario Macalli, 84 anni, dirigente a tutto tondo del calcio italiano per oltre 30 anni. Milanese di nascita, è stato presidente di Club, vice presidente della allora serie C, poi presidente della serie C stessa che traghettò, grazie ad una visione illuminata che guardava al futuro e alla crescita dei giovani, sotto l’ala della lega Pro e infine vice presidente federale. Il Frosinone Calcio, attraverso il presidente dottor Maurizio Stirpe, si associa al dolore della famiglia Macalli per la scomparsa – come ha voluto sottolineare il massimo dirigente giallazzurro – “di un vero amico, di una persona con la quale ho avuto a livello personale come anche di presidente del Frosinone, un ottimo rapporto basato sul rispetto e stima reciproca. Fu proprio lui a volermi come Consigliere di Lega di serie C”. Il dottor Macalli nei primi anni della gestione del Club giallazzurro da parte della Famiglia Stirpe, fu ospite anche nel capoluogo ciociaro in una riunione di Lega e in quella occasione strinse un rapporto di grande stima con il cavalier Benito Stirpe, presidente onorario del Frosinone.

Alla famiglia del dottor Mario Macalli giungano le più sentite condoglianze da parte del presidente del Frosinone, dottor Maurizio Stirpe e dell’intera Società giallazzurra.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio