 L`INTEGRITY TOUR HA FATTO TAPPA A FROSINONE. DI FRANCESCO: “SOLO ATTRAVERSO IL DURO LAVORO SI OTTENGONO RISULTATI”

L’Integrity Tour 2023, l`iniziativa, giunta alla nona edizione, promossa da Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo volta a rafforzare la cultura della legalità nel mondo del calcio e a diffondere i veri valori dello sport, oggi ha fatto tappa a Frosinone.

Questo pomeriggio si è infatti svolto l`incontro con la Prima Squadra e con le formazioni Primavera e Under 17 del Frosinone Calcio. L`obiettivo principale di questa iniziativa, che ha coinvolto calciatori, allenatori e dirigenti del Club, è quello di educare e formare tutti gli atleti, dai più giovani ai più esperti, sulla gravità del fenomeno del match fixing, per combattere le frodi sportive e garantire il regolare svolgimento delle competizioni.

Nel corso del workshop l`avvocato Marcello Presilla, Responsabile Integrity per l`Italia di Sportradar AG, ha spiegato ai tesserati il fenomeno del match fixing in tutte le sue forme, illustrandone i rischi e le conseguenze e delineando il profilo dei cosiddetti “fixers”, criminali che cercano di coinvolgere con ogni mezzo possibile i calciatori in truffe sportive, mettendo in pericolo la loro carriera e la credibilità stessa del sistema calcio. Presilla ha poi approfondito con particolare attenzione le problematiche legate alle violazioni in materia di betting e le corrette modalità di utilizzo dei social media da parte dei calciatori.

“Ringrazio la Lega Serie A, Sportradar e il Credito Sportivo per promuovere questo corso di formazione per combattere le frodi sportive. Abbiamo il dovere di trasmettere ai nostri ragazzi i veri valori dello sport, solo attraverso il duro lavoro e il sacrificio si ottengono i risultati, l`illegalità deve restare fuori dal nostro mondo. Questo incontro è davvero importante, parteciperò sempre con grande piacere”, ha dichiarato Eusebio Di Francesco.

L`Integrity Tour proseguirà nelle prossime settimane con incontri in tutte le città italiane che ospitano squadre di Serie A TIM, con l`obiettivo di sensibilizzare i protagonisti del massimo Campionato di calcio italiano sull`importanza della legalità nello sport.