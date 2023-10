 EXPERIENCE 2023-’24: SCUOLA, TERRITORIO, SOLIDARIETA’ E ‘GRANDI’ TEMI

FROSINONE – Presentato in mattinata, presso la sala conferenze dello stadio ‘Benito Stirpe-Psc Arena’, il vasto programma di attività di Experience per la stagione 2023-’24. Il direttore Marketing & Comunicazione-Rapporti Istituzionali, Salvatore Gualtieri, ha spiegato e dettagliato i temi che verranno trattati: la Scuola, il Territorio e la manifestazione Insieme in campo. Al suo fianco, il sindaco di Frosinone, dottor Riccardo Mastrangeli, quindi per l’università di Cassino e del Lazio Meridionale presente la professoressa Enrica Iannucci in qualità di Direttore del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, l’avvocato Marika Gimini docente di Diritto Privato dello Sport presso l’Università San Raffaele di Roma e il Questore di Frosinone, Domenico Condello.

E’ lo stesso Gualtieri che apre la conferenza stampa con un inciso: “Il mio e il nostro principale ringraziamento, prima di entrare nel vivo della conferenza, va indirizzato al presidente Maurizio Stirpe. Tutto questo è possibile grazie alle sue strategie e alla sua lungimiranza che ci mettono nelle migliori condizioni per poter svolgere il nostro lavoro. E una citazione alla dottoressa Barbara Gemelli Stirpe, la madrina della parte riguardante l’Experience Solidale, molto presente nell’ambito della Solidarietà che rappresenta una delle punte di diamante della nostra mission”.

Gualtieri entra quindi nel cuore della conferenza: “Il Frosinone Calcio sta crescendo in tutte le direzioni, strumento strategico ed efficace per promuovere tutti i valori del territorio ciociaro. Il progetto Experience dal 2017 è al centro della comunicazione del Frosinone, è il cuore delle attività dell’Area Marketing e Comunicazione. Il progetto è stato implementato rispetto a 7 anni fa ed è uno strumento sempre più valido per promuovere brand e territorio. Che ha ben chiari 3 obiettivi: lo sviluppo dell’engagement, la vicinanza della squadra al territorio e la promozione del territorio stesso a 360 gradi. Oggi, con questa conferenza, presentiamo le attività dei prossimi 7 mesi che abbiamo messo in calendario”.

Sono state quindi presentate le date e le attività della stagione in corso: “Alcune date sono orientative, chiaramente perché dal momento che il progetto coinvolge la squadra, sarà necessaria la disponibilità dell’Area Tecnica. Non cambieranno le date del 25 ottobre e del 2 aprile 2024. Il 25 ottobre inizieremo con ‘Frosinone Sale in Cattedra’ e con le Scuole Medie di Frosinone, verrà Mazzitelli. Il calciatore in questo caso incontra la Scuola di turno, si apre a 360 gradi raccontando la sua storia anche al di fuori del calcio giocato. Questo format che avevamo inaugurato nel 2017 ma lo abbiamo anche migliorato. Con noi ci sarà come sempre anche la Questura di Frosinone che ci accompagna nel viaggio praticamente dal 1 giorno. Il 14 novembre andremo a Piglio, incontreremo il sindaco e successivamente è in agenda un incontro con le Scuole elementari del paese. Quindi il sindaco, accompagnato anche dai nostri 2 calciatori, illustrerà quanto c’è di storico nel paese. Il 23 novembre sul tavolo c’è un tema per le Scuole superiori di tuta la provincia, si parlerà di ‘Violenza sulle donne’ per il progetto ‘Frosinone in campo’. E saranno coinvolte le Istituzioni e tutti i firmatari del protocollo insieme al Frosinone Calcio. Interverrà un Sostituito Procuratore, la dottoressa Marina Marra, nota a livello nazionale e specialista nella materia. Il 24 gennaio saremo nelle Scuole nel Distretto di Ferentino-Supino-Veroli. Quindi toccheremo di nuovo il progetto Territorio, ad Anagni dove ci accoglierà il sindaco, col medesimo format del progetto specifico. Il 20 marzo è in programma ultimo appuntamento a Scuola, con gli Istituti di Alatri ed Anagni. Chiuderemo il 2 aprile 2024, qui allo stadio con un evento sul tema dell’Autismo. Un data affatto casuale perché cade nella giornata internazionale dell’Autismo. Saranno invitate tutte le Scuole di Frosinone. E il tema verrà trattato da una Associazione, fondata a Roma dalla dottoressa Margareth Martino”.

Quindi Gualtieri ha enunciato la crescita della propria Area: “Tutte le attività che abbiamo dettagliato relativamente al progetto Experience, non solo le uniche del progetto che va in direzione della promozione del brand e del territorio. L’Area Marketing svolge anche altre attività. In questi anni lo Stadio del Frosinone ha avuto una serie di innovazioni e servizi, e tra questi il Ristorante Back Stage e la sala conferenze, che ci hanno permesso di fidelizzare sempre più tifosi e territorio. Posso parlare ad esempio della crescita del merchandising del Frosinone esploso, decuplicato, grazie al lavoro nostro all’interno e a quello dello sponsor tecnico Zeus. In base a dati ufficiali siamo al 10° posto per afflusso all’interno dello Store, un dato rapportato in base alla popolazione. Aggiungo anche l’Academy, oggi a Ripi c’è un nuovo Centro Sportivo che permette una crescita naturale della base. La stessa crescita del Frosinone è tangibile anche dalle presenze dei tifosi in trasferta. Ma è anche la nostra struttura ad essere cresciuta. Come sono cresciuti gli sponsor del Frosinone Calcio, arrivati a 180”.

La prima ad intervenire per l’università di Cassino e del Lazio Meridionale presente è la professoressa Enrica Iannucci: “La mia presenza è per testimoniare un rapporto che abbiamo con il Frosinone Calcio da oltre 6 anni in un progetto in cui credevamo. Questo è un modello di cooperazione sinergica di grande livello tra Istituzioni diverse e l’Università è un partner di un progetto. Nel quale noi crediamo fortemente e credo che sia il primo di molte altre cooperazioni con il Frosinone Calcio”.

Il sindaco di Frosinone, dottor Riccardo Mastrangeli: “Ci tenevo ad essere presente, questo è un protocollo d’intesa che si sta incrementando di anno in anno. Così come siamo in serie A in maniera orgogliosa tutti insieme, così vedo che questo progetto va avanti bene. Si è parlato di cultura, tradizione e storia e allora dico che questo progetto racchiude l’identità del nostro territorio. Ci permette di andare ad incontrare i ragazzi nelle Scuole e di accrescere un percorso identitario. Questo è un modello vincente. E allora bisogna fare i complimenti al management del Frosinone Calcio, al presidente Maurizio Stirpe al quale va la mia affettuosa amicizia e stima anche per la capacità di tenere uniti questi fili che sono particolarmente difficili da mantenere per una Società come il Frosinone che è in serie A. Noi come Frosinone città accoglieremo con interesse questo tipo di manifestazioni. Anche per il grande interesse toccato nei temi del progetto, a cominciare dal tema della ‘Violenza sulle Donne’. Anche quello dell’Autismo ci vede altrettanto sensibili. Come Comune continueremo ad esserci nel protocollo d’intesa e in un percorso che quest’anno compie l’ennesimo salto di qualità”.

Ha preso la parola il Questore, dottor Domenico Condello: “Questi incontri confermano che, facendo le cose in sinergia i risultati non tardano ad arrivare. Durante l’ultima festa della polizia ho sottolineato l’esperienza che abbiamo con il Frosinone Calcio. I risultati sono stati tangibili. Ci sono stati dei ritorni sia sul tema della violenza che del rispetto. Una tifoseria del genere come quella del Frosinone merita un plauso sotto il profilo della riposta, anche se abbiamo avuto qualche Daspo. I giovani dal punto di vista della violenza sono i più aggredibili e l’unico modo per fungere da deterrente non è solo la repressione ma anche la prevenzione. E le risposte le abbiamo quando andiamo nelle Scuole con il Frosinone. Ecco l’importanza di fare squadra contro il disvalore presente all’interno della nostra Società. Ho un figlio tifosissimo del Frosinone, vuol dire che anche lui è partecipe di una realtà che è quella nel quale il padre lavora. Ecco quanto sono fondamentali sinergia e comunicazione corretta”.

Chiude il giro degli interventi l’avvocato Marika Gimini, da sempre responsabile del progetto Experience del Frosinone Calcio: “Grazie in primo luogo per aver avuto questo incarico e per sentire rinnovata la fiducia. Personalmente mi sono occupata di etica e filosofia dello Sport dall’inizio della mia carriera post-universitaria, insegno ora Diritto dello Sport e Diritto dell’Impiantistica Sportiva. Quello che ho potuto dare al progetto è anche un apporto scientifico oltre che organizzativo e che abbraccia le tre aeree. Quest’anno abbiamo voluto dare importante al tema della Violenza sulle donne e all’Autismo perché credo sia fondamentale in questa direzione educare sia i giovani che i docenti. Sul tema dell’Autismo c’è tanto da dire e da fare. Non rappresenta solo una tematica sanitaria ma anche sociale. E in questa giornata tutta l‘organizzazione scientifica è stata affidata a questa Associazione citata in precedenza. La dottoressa Martino e il marito Emanuele hanno un bimbo autistico di 4 anni ed hanno una Fondazione che assorbe un apporto scientifico nazionale e internazionale di rilievo. E il Frosinone è sceso in campo per appoggiarli. Da qui l’importanza di veicolare il messaggio grazie anche al lavoro dell’Area marketing e Comunicazione del Frosinone Calcio”.

Ha ripreso quindi la parola il direttore Gualtieri: “L’euforia di tutto l’ambiente è innegabilmente contagiosa anche nella nostra Area ed è altrettanto innegabile che il risultato sportivo aiuti le attività che si giovano del risultato sportivo. E’ naturale che la serie A ha riverberi positivi sul territorio, sugli sponsor. Ma questa è una caratteristica specifica di questo territorio. L’Area Marketing ha sempre fatto i suoi numeri, anche indipendentemente dalla categoria. Perché i propri tifosi e i propri sponsor questa provincia li ha già fidelizzati. Ma è chiaro che quando la squadra cresce, anche a livello di singoli giocatori, tutto ne beneficia. Un plauso all’Area Tecnica che ci ha regalato prima la promozione e ora ci sta regalando qualcosa di altrettanto straordinario. E l’effetto domino anche sull’Area marketing è ben tangibile”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio