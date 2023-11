 ‘EXPERIENCE TERRITORIO’ A PIGLIO CON MARCHIZZA E MONTERISI

PIGLIO – Mattinata a Piglio per i calciatori del Frosinone, Riccardo Marchizza e Ilario Monterisi, per il primo appuntamento con il progetto ‘Experience Territorio’ che ha coinvolto anche gli alunni della locale Scuola Media. L’attività di associazione ed aggregazione, ideata, organizzata e lanciata 7 anni fa dal direttore Marketing & Comunicazione del club Salvatore Gualtieri, continua a passo spedito dopo l’esordio con il ‘Frosinone sale in cattedra’.

All’appuntamento di questa mattina, oltre ai calciatori giallazzurri accompagnati dall’Ufficio Stampa, presente l’avvocato Marika Gimini dell’Università San Raffaele di Roma, in qualità di responsabile operativo del Progetto. A fare brevemente gli onori di casa l’assessore alla Pubblica Istruzione al Comune di Piglio, Lucia Palone: “Vi ringrazio della vostra presenza, dopo il saluto ai ragazzi delle Scuole Medie faremo un giro per il paese per farvi ammirare i luoghi più rappresentativi. Il nostro è un borgo molto piccolo ed allo stesso tempo caratteristico”.

“Anche da parte mia un ringraziamento particolare a chi ci ospita – interviene l’avvocato Marika Gimini -, per questa grande opportunità che ci date. Porto i saluti del Frosinone Calcio, i calciatori che sono qui con noi non hanno certo bisogno di presentazioni. Ho scoperto che qualcuno di loro già conosceva il posto. Siamo ben lieti di avviare qui da Piglio il nostro percorso che ci vedrà ‘itineranti’ in alcuni paesi della provincia ciociara, all’interno del progetto Frosinone Experience. Vedo anche i ragazzi delle Scuole, ci auguriamo che il prossimo incontro possa avvenire direttamente all’interno dell’Istituto, dal momento che il Frosinone Calcio in collaborazione con la Questura di Frosinone e il Provveditorato agli Studi promuove sin dalla prima edizione il progetto di legalità. Non vediamo l’ora di esplorare questo meraviglioso territorio che ci ospita ancora grazie a voi. Un paese, un territorio che conosciamo per i prodotti tipici di eccellenza, un marchio per la provincia di Frosinone”.

Breve il saluto da parte di Monterisi, che ha parlato dell’attuale momento del Frosinone e delle prospettive: “Noi stiamo giocando per cercare di salvarci il prima possibile. Poi vedremo se si potrà fare qualcosa in più e in tal caso saremmo ancora più contenti però già raggiungere la prima salvezza in serie A per il Frosinone rappresenterebbe un grandissimo traguardo, per noi, la Società e tutto l’ambiente che ci segue con passione”.

Infine, prima del giro per le stradine del paese e le foto di rito, le parole di Marchizza che rivela: “Conosco Piglio e più in generale la provincia di Frosinone. Perché mio fratello ha giocato con le minori del Frosinone ed è arrivato fino alla Primavera. Quando giocavo il sabato, avevo la possibilità a seguirlo e così qualche volta mi è capitato anche di visitare il vostro paese”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio