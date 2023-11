Ripresa degli allenamenti e seduta pomeridiana alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco. Attivazione, lavoro atletico ed esercitazioni tecnico tattiche questo il programma odierno. Terapie per Mazzitelli (in settimana verranno valutate le sue condizioni). Differenziato per Kalaj. Personalizzato per Harroui. Domani mattina in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.