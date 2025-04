 FARES GHEDJEMIS VINCE IL TROFEO MVP DEL MESE DI MARZO

Farès Ghedjemis è il miglior calciatore del mese di marzo della Serie BKT. L’attaccante del Frosinone è stato votato dai giornalisti di DAZN, broadcaster ufficiale del campionato, da Stats Perform e dal creator di Tifosissimi Daniele Maccari.

I dati Opta relativi al mese di marzo dicono che Ghedjemis è uno dei due calciatori ad aver segnato in ciascuna delle gare della Serie BKT in cui è sceso in campo nel periodo considerato (due su due come Mattia Valoti).

Tra i giocatori che hanno segnato più di un gol nel mese di marzo in B, la punta giallazzurra è nella top3 del campionato per media gol/minuti giocati (uno ogni 79’), dietro solo a Mattia Valoti (uno ogni 27’) e ad Andrea Giorgini (uno ogni 57’).

Il francese classe 2002 è anche lo straniero più giovane ad aver realizzato più di un gol in campionato nel periodo considerato (due reti) ed è alle spalle dei soli Dennis Johnsen e Joel Pohjanpalo (entrambi tre) per marcature complessive.

Ghedjemis è un’ala destra dotata di buona versatilità che gli consente di svariare su tutta la trequarti offensiva. Dotato di agilità e tecnica, è in grado di affrontare gli avversari nell’uno contro uno e grazie anche alla sua visione di gioco riesce a creare opportunità per i compagni.

Cresciuto nei settori giovanili di diverse squadre transalpine, è stato acquistato a titolo definitivo dal Frosinone nel gennaio 2024, a dimostrazione di quanto la società ciociara creda nel suo potenziale.