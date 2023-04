 FEMMILE, IL FROSINONE CEDE ALLA VIS MEDITERRANEA 3-1

VIS MEDITERRANEA: Pascale, Modaferri, Paolillo (35’ st Donnarumma), Piscitelli, D’Arco, Di Palma, Sabatino, Mazza, Cuomo (44’ st Gorras), Calvanese (30’ st Cozzolino), Minnella.

A disposizione: Pucova, Corre, Basile, Piccoli, Olivieri, Vaccaro.

Allenatore: De Risi.

FROSINONE: Guidobaldi, De Stradis (14’ st Sgambato), Palmigiani (22’ st Polidori), Cacchioni, Galluzzi (23’ st Carcini), Conti, Santacroce, (44’ st Rutigliano), Antonucci (13’ st Natale), Di Salvo, Bevilacqua.

A disposizione: Fiorella, Daggiante, Verrecchia, Lanna.

Allenatore: Crecco.

Arbitro: sig. Giuseppe Lascaro di Matera; assistenti sigg. Mario Meo di Nola (Na) e Antonio Caprano di Napoli.

Marcatori: 20’ pt Calvanese (V), 44’ pt Galluzzi (r. F), 10’ st Calvanese (V), 51’ st Cuomo (V).

Note: ammoniti: 5’ pt Paolillo (V), 19’ e 20’ st Guidobaldi (F); espulsa: 20’ st Guidobaldi (F).

MONTORO (AV) – Sconfitta esterna per il Frosinone Calcio Femminile, impegnato allo stadio Comunale “Pertini di Montoro contro la Vis Mediterranea Soccer Women che si è imposta 3-1 nella 24esima giornata del campionato di serie C femminile, girone C. Al vantaggio del primo tempo con Calvarese (21’), replica per il Frosinone Galluzzi su calcio di rigore al 44’ prima dell’intervallo. Nella ripresa poi ancora Calvarese all’8’ e in pieno recupero al 51’ del secondo tempo il definitivo 3-1 con Cuomo. In classifica il Frosinone resta al decimo posto con 28 punti, mentre la Vis sale a 46. Prossimo impegno per il Frosinone la gara casalinga di domenica prossima 23 aprile, contro l’Independent alle ore 15.40 allo stadio Comunale di Ferentino.

PRIMO TEMPO – Prima frazione sostanzialmente equilibrata, con un Frosinone timido all’ inizio e più propositivo dopo il vantaggio delle padrone di casa. Al 3′ punizione per Conti, doppia conclusione di Palmigiani. Al 17′ mischia in area, Calvarese spreca sola davanti a Guidobaldi. Al 20′ calcio di punizione per la Vis, calcia Cuomo, Guidobaldi respinge, sulla seconda palla si avventa Calvanese che calcia, Guidobaldi respinge ancora, ma sulla seconda conclusione non può nulla. È 1-0 per le padrone di casa. Al 21′ Galluzzi riceve palla sul lato destro dell’area di rigore, si avvita e calcia ma Pascale para in sicurezza. Al 24′ conclusione dai 30 metri di Conti, Pascale para in due tempi. Al 34′ calcio di punizione dal limite per il Frosinone, calcia Galluzzi, palla sulla traversa. Al 40′ Santacroce riceve palla in area dopo un rimpallo ma la sua conclusione è fuori misura. Al 44′ calcio di punizione di Santacroce, dopo una respinta della difesa Bevilacqua calcia, fallo di mano di Paolillo e calcio di rigore. Calcia Galluzzi che spiazza Pascale per l’1-1 con il quale si chiude il primo tempo.

SECONDO TEMPO – Inizio secondo tempo difficile per il Frosinone con la Vis che attacca e pressa forte. Al 4′ dopo un corner, Mazza, probabilmente la migliore in campo, riceve palla e calcia a rete ma la palla è deviata da una compagna sul fondo. Al 7′ Calvanese in area da sola e piazza un diagonale perfetto per il 2-1 della Vis. Cambi per il Frosinone con Natali e Sgambato per Antonucci e De Stradis. Il Frosinone cambia assetto e al 16′ la Vis non sfrutta una ghiotta occasione con Calvanese che da sola, sul secondo palo, liscia un cross da sinistra. Al 20′ il Frosinone resta in 10 per la doppia ammonizione del portiere Guidobaldi per proteste. Le squadre si allungano e il forcing del Frosinone favorisce le ripartenze delle campane. Al 34′ Cuomo calcia da fuori, ma la palla finisce a lato. Al 35′ doppio splendido salvataggio prima di Polidori e poi di Di Salvo su Cuomo per il Frosinone. Al 36′ Di Palma calcia da fuori dopo un’uscita di Polidori, la porta è vuota, ma il tiro è impreciso. Il Frosinone tenta di impensierire Pascale, ma le uniche opportunità sono in mischia e su qualche palla inattiva. All’ultimo secondo il portiere del Frosinone Polidori perde un pallone e, a porta completamente vuota, Cuomo segna il definitivo 3-1 dopo 5’ di recupero.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio