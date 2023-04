 FEMMINILE, IL FROSINONE AGGUANTA UN PUNTO D’ORO NEL FINALE (3-3)

FROSINONE: Polidori, Fiorella, De Stradis (17’ st Campanelli), Di Salvo, Cacchioni; Antonucci (22’ st Belrose), Conti (8’ st Palmigiani); Bevilacqua, Natali, Sgambato (41’ st Campofiorito); Galluzzi (30’ st Santacroce).

A disposizione: Gonzalez, Lanna, Pellegrini, Rutigliano.

Allenatore: Foglietta F.

INDIPENDENT: Ventresimo, Mariotti, Musella, D’Errico, D’Alterio, Russo, Borrelli, Galluccio, Esposito, Bottone, Tagliaferri.

A disposizione: Baiano, Russo E., Napolitano, Barbato, Astarita, Ferrara, Sorriso.

Allenatore: Aielli.

Marcatori: 11’ pt Galluccio, 18’ pt Antonucci, 32’ pt D’Errico, 23’ st Fiorella, 35’ st Russo, 47’ st Bevilacqua.

Arbitro: sig. Giallorenzo di Sulmona; assistenti sigg. Saccoccia e Capece.

FERENTINO – Il Frosinone si aggrappa al pareggio in casa con l’Indipendent (3-3) e compie un altro passetto verso la salvezza nel campionato di serie C. Grande prova della formazione passata nella settimana di avvicinamento al match nelle mani di mister Foglietta che in pieno recupero pareggia il conto.