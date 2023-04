 UNDER 17, IL PALERMO VINCE 3-2 A CEPRANO CONTRO UN FROSINONE COMBATTIVO

FROSINONE: Gabriele (dal 1’ st Grasso), Shkambaj, Bianchi (dal 1’ st De Rita), Orlandi (dal 28’ st Coiro), Pelosi, Iachini (dal 1’ st Cozzolino), Izzo (dal 7’ st Rizzo), Paparelli (dal 28’ st Silvestri), Mezsargs, Centra, Bauco.

A disposizione: Di Cristofaro, Ambrosini, Fiorletta.

Allenatore: Ledesma.

PALERMO: Cutrona, Mattaliano (dal 48’ st Coppa), Basile, Vaiana, Di Maggio, D’Acquisto, Volo (dal 48’ st Scaglione), Avena, Unniemi (dal 22’ st Spanò), La Mantia, Messina (dal 32’ st Noto).

A disposizione: Di Maria, La Rosa, Graci, Ribaudo,.a

Allenatore: Del Grosso.

Arbitro: Sig. Panici della sezione di Aprilia; assistenti: Sigg. Scionti e Dattilo della sezione di Roma 1.

Marcatori: 5’ pt e 20’ pt Unniemi (P), 3’ st Bauco (F), 38’ st Centra (F), 44’ st Coppa (P).

Note: ammoniti: Shkambaj (F), Mattaliano (P), Avena (P); recupero: 1’ pt e 5’ st.

CEPRANO – Cala il sipario sul campionato under 17 del Frosinone, campionato che però termina con una sconfitta casalinga contro il Palermo.

I rosanero si sono imposti per 3-2 in un match divertente e con tante azioni offensive.

Il Palermo parte subito bene e il Frosinone accusa il colpo infatti Unniemi in 20 minuti sigla una doppietta e porta i suoi avanti 2-0.

Nella ripresa i ragazzi di mister Ledesma cambiano spirito e mettono sotto scacco gli ospiti prima accorciando le distanze con Bauco e poi ristabilendo la parità con Centra.

Quando ormai la partita sembrava volgere al termine sul 2-2, Coppa fa esultare la panchina rosanero regalando 3 punti che valgono il 5º posto in classifica.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio