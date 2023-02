 FEMMINILE, IL FROSINONE CHIUDE IL WEEK-END DA FAVOLA: BLITZ IN SICILIA

ACADEMY SANT’AGATA: Vitale F., Vitale E., Florio, Olivieri, Raffaele, Cammarata, Cicirello, Panarello, Cucinotta, Barrile, Caravello (37’ st Graziano).

A disposizione: Lazzara, Cammarieri, D’Ambra, Zingales, Nuzzo, Ferrigno, Meneghini, Azzolina.

Allenatore: Corrado.

FROSINONE: Guidobaldi, Fiorella, Di Salvo, Cacchioni, Campanelli (31’ st Verrecchia), Bevilacqua, Conti (12’ st Antonucci), Palmigiani (48’ st Pellegrini), Santacroce (12’ st De Stradis), Galluzzi (26’ st Belrose).

A disposizione: Polidori, Daggiante, Rutigliano, Carcini.

Allenatore: Crecco.

Arbitro: sig. Francesco Aureliano di Rossano Calabro; assistenti: sigg. Francesco Davide Bonaccorso di Catania e Marco Riccobene di Enna.

Marcatori: 23’ pt Bevilacqua (F), 18’ st Galluzzi (F).

Note: angoli: 4-2 per l’Academy S.A.; espulsa: 49’ st Palmigiani (F).

SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) – Il Frosinone Femminile torna a vincere (2-0) e ottiene la prima vittoria del girone di ritorno nella 17esima giornata del girone C, la seconda di ritorno, allo stadio di Fresina in provincia di Messina contro l’Accademy Sant’Agata. Un gol per tempo, il primo firmato da Bevilacqua al 23’, poi nella ripresa con Galluzzi al 63’. Tra il primo e il secondo gol due rigori per il Sant’Agata, uno al 45’ con Raffaele e uno al 50’ con Cicirello, ma la Guidobaldi è fenomenale e non lascia scampo parando in entrambe le occasioni e conquistandosi ancora una volta la lode come la migliore della gara. Con questa vittoria il Frosinone in classifica ora sale a 24 punti, fuori dalla zona playout, all’ottavo posto in classifica. Prossimo impegno per le ciociare la gara interna al Comunale di Ferentino, domenica prossima (ore 14.30) contro il Lecce Woman.

PRIMO TEMPO – Il Frosinone entra in campo con la giusta concentrazione e ben messo in campo. Al 10’ la prima occasione per le ciociare con Bevilacqua che conclude nello specchio della porta, ma è bravo l’estremo difensore siciliano a bloccare. Al 14’ ancora Frosinone con la Conti che da fuori area prova a sorprendere la difesa del Sant’Agata dai 25 metri, la palla viene deviata in angolo. Al 17’ Galluzzi prova l’azione solitaria ma viene atterrata fallosamente. Al 23’ sull’ennesimo cambio di gioco Santacroce serve Bevilacqua che calcia in porta, sulla respinta del portiere Vitale è ancora Bevilacqua a farsi trovare pronta e con un perfetto diagonale realizza la rete del meritatissimo vantaggio giallazzurro. Al 33’ la prima azione del Sant’Agata. Sugli sviluppi di una mischia in area è brava Cacchioni a respingere il pallone allontanando ogni pericolo. Al 34’ Cicirello trova un inserimento nell’area frusinate, ma la Guidobaldi protegge con mestiere la porta. Al 45’ Palmigiani colpisce il pallone, su un passaggio filtrante del Sant’Agata in area di rigore, con il braccio allargato: per l’arbitro è rigore. Dal dischetto va Raffaele ma la Guidobaldi si dimostra ancora “super”, parandolo. Si chiude la frazione sullo 0-1.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa il Sant’Agata spinge e sfrutta le disattenzioni del Frosinone in difesa. Al 5’ Palmigiani commette fallo da rigore colpendo da dietro Barrile. Ancora rigore per il Sant’Agata, sul dischetto Cicirello ma la Guidobaldi si supera ancora una volta distendendosi sulla destra e respingendo la sfera. Al 12’ occasione per il Frosinone con la Galluzzi che però colpisce debolmente. Al 13’ corner per il Sant’Agata, uscita a vuoto della Guidobaldi ma fortunatamente nessuna giocatrice siciliana riesce ad intervenire. Al minuto 18’ il gol dello 0-2 del Frosinone: Galluzzi riceve un cross dalla destra, anticipa la difesa isolana in acrobazia e la palla finisce in rete. Al 20’ occasione Frosinone sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Cacchioni, ma il portiere del Sant’Agata respinge. Poi l’espulsione per doppia ammonizione di Palmigiani è l’unica notazione finale. Il Frosinone gestisce e il Sant’Agata non riesce a trovare la via del gol in nessun modo. Finisce 0-2 per il Frosinone. Ancora una volta eccellente prestazione di Guidobaldi che para due rigori, e Frosinone bravo a sfruttare le occasioni con una rete per tempo.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio