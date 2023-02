Ripresa degli allenamenti e seduta pomeridiana alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Grosso che iniziano a preparare la partita con il Palermo. Riscaldamento, lavoro aerobico ed esercitazioni tecniche, questo il programma odierno. Parzialmente in gruppo Bocic (affaticamento muscolare). Assente Lulic (da valutare in settimana le sue condizioni). Domani in programma una doppia seduta sempre a Ferentino.