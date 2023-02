 FEMMINILE, IL FROSINONE FA TREMARE LA RES ROMA MA CEDE 3-2

RES ROMA VII: Caporro, Liberati, Fracassi (35’ st Marino), Cianci, Nagni, Chiappa, Agati (10’ st Graziosi), Lauria, Simeone, Clemente, Shore (21’ st Di Bernardino).

A disposizione: D’Alessio, Cruciani, Ferrara, Marino, Di Bernardino, Palombi, De Pasquali, Dougherty.

Allenatore: Galletti.

FROSINONE: Guidobaldi, Fiorella, De Stradis (28’ st Campanelli), Cacchioni, Sgambato, Natali, Santacroce (16’ st Carcini), Antonucci (36’ st Palmigiani), Di Salvo, Bevilacqua (22’ st Conti M.), Galluzzi (45’ st Belrose).

A disposizione: Polidori, Palmigiani, Pellegrini, Conti M., Verrecchia, Rutigliano, Belrose, Carcini, Campanelli.

Allenatore: Crecco.

Arbitro: sig. Mattia Maresca di Napoli, assistenti: sigg. Giovanni Saccoccio di Formia e Luca Carnevale di Cassino.

Note: angoli: 5-4 per la Roma; ammoniti: 27’ pt Fracassa (R). 22’ pt Guidobaldi (F), 32’ pt Di Salvo (F), 36’ st Di Bernardino (R), 49’ st Di Salvo (F); espulsi: 49’ st Di Salvo (F); recuperi: 0’ pt: 6’ st.

Marcatori: 23’ pt Nagni (R), 32’ pt Agati (R), 12’ st Galluzzi (F), 25’ st Nagni (R), 35’ st Sgambato.

ROMA – Il Frosinone Femminile sfiora l’impresa sul campo della capolista imbattuta Res Roma che al termine di 90’ combattutissimi s’impone per 3-2. Le ciociare disputano una grande prova, rimangono sempre in gara e con giocate di ottima qualità impensieriscono fino alla fine le romane, che finora avevano subito appena 6 reti nelle precedenti 18 gare di campionato, ottenendo altrettante vittorie. Un plauso, comunque, alle ragazze di mister Crecco per il gioco espresso e la tenacia. Le reti: il vantaggio al 20’ della Res su calcio di rigore segnato da Bagni. Al 32’ Simeone sigla il 2-0 per le romane. Nella ripresa al 12’ Galluzzi in acrobazia trova il meritato 2-1 per il Frosinone, poi al 25’ sugli sviluppi di una mischia in area di rigore Nagni segna il 3-1 per la Res, e al 34’ il definitivo 3-2 con la rete di Sgambato. Da segnalare, inoltre, al 26’ del primo tempo un calcio di rigore sbagliato dal Frosinone con Natali sul punteggio di 1-0 e ben due traverse prese dalla squadra di Crecco.

PRIMO TEMPO – Pronti via in attacco subito forte la Res e dopo 1’, Cianci in attacco prova la conclusione da fondo campo, ma la Guidobaldi si fa trovare prova. Al 4’ Cianci conclusione dai 18 metri, palla sul fondo. Ancora Res al 7’ che sfrutta l’errore in disimpegno del Frosinone, Cianci recupera il pallone, entra in area e calcia, la conclusione è deviata in corner. Al 9′ prima occasione per il Frosinone: corner di Sgambato, la palla viene respinta dalla difesa romana e arriva a Galluzzi, ma il tiro è alto. Al 12′ il Frosinone sfrutta il passaggio filtrante di Natali per Santacroce che, ben appostata e libera da marcature conclude ma anche stavolta la palla termina alta. Al 15′ Simeone solissima sugli sviluppi di un calcio d’angolo non è precisa. Minuto 17’ Di Salvo riesce a crossare dal fondo, la palla scavalca il portiere romano Caporro ma si infrange sulla traversa, sul rimpallo né Santacroce e né Galluzzi riescono a concludere. Al 20′ verticalizzazione delle padrone di casa, Guidobaldi entra in scivolata su Clemente, per l’arbitro è calcio di rigore che Bagni realizza con un tiro forte e angolato per l’1-0 della Res Roma. Al 26′ rigore per il Frosinone, con Lauria che intercetta il pallone con un braccio. Claudia Natali calcia forte, ma la palla finisce alta. Al 32′ punizione laterale per la Res, la palla sbatte sulla schiena di Cacchioni e arriva sui piedi di Simeone che calcia a botta sicura e realizza il 2-0. Al 44’ miracolo della Guidobaldi in uscita su Cianci in contropiede. Senza recupero le squadre tornano negli spogliatoi sul 2-0 per la capolista.

SECONDO TEMPO – Si riparte con il Frosinone proiettato in avanti. Al 12′ fallo laterale e palla Natali che la mette forte in area, Galluzzi si avvita e segna il meritatissimo gol del 2-1. Al 25′ mischia furibonda in area ciociara, Nagni recupera il pallone e insacca fortunosamente il gol del 3-1. Sembra finita la partita ma il Frosinone non si arrende. Al 29′ Conti calcia col sinistro dai 20 metri per le ciociare, palla deviata in corner. Al 34′ grande contropiede del Frosinone, Sgambato è brava a reggere l’uno contro uno con Liberati e mettere in rete il gol del 3-2 con una conclusione chirurgica. Al 42′ Natali gestisce un pallone con ottima tecnica, si avvita e calcia, seconda traversa della giornata per le ciociare. Nei 6’ di recupero da segnalare l’espulsione di capitano Di Salvo per doppia ammonizione in casa canarina. In classifica il Frosinone resta fermo a 25 punti. Il campionato riprenderà ora il 12 marzo con la sfida casalinga a Ferentino (ore 14.30) contro il Crotone Femminile.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio