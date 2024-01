 FROSINONE-CAGLIARI AFFIDATA AL SIGNOR DIONISI DI L’AQUILA

Sarà il signor Federico Dionisi di L’Aquila a dirigere Frosinone-Cagliari, gara valida per la 2.a giornata di ritorno del campionato di serie A Tim in programma domenica 21 gennaio 2024 (ore 12.30) al ‘Benito Stirpe-Psc Arena’ di Frosinone. Gli assistenti designati saranno i signori Pasquale De Meo di Foggia e Vito Mastrodonato di Bari. Il Quarto Uomo sarà il signor Alberto Santoro di Messina. Al Var il signor Daniele Chiffi di Padova, Avar il signor Luca Pairetto di Nichelino (To).

Ufficio Stampa Frosinone Calcio