 Under 17, Frosinone-Bari 3-2

FROSINONE: Di Giosia, Riccone, Belloni, Tocci, Caliandro (26′ st Falli), Zorzetto, De Filippis, Pirani (17′ st Molignano), Buonpane, Centofante (17′ st Fiorito), Ruggiero (26′ st Cazora)

A disposizione: Russi, Tiberi, Pantano, Alfano, Calabretta

Allenatore: Mizzoni

BARI: De Giosa, Albo, Brigida, D’Elia, Polito (11′ st Suriano), Caputi (26′ st Spanò), Spadavecchia, De Martino (1′ st Milucci), Dimola (18′ st Virginia), Labianca, Palumbo (11′ st Sassarini)

A disposizione: Sanrocco, Cafagna, Santeramo, Di Cesare

Allenatore: Liso

Marcatori: Ruggiero 23′ pt, Buonpane 6′ st rig., Suriano 32′ st, Labianca 40′ st,

Molignano 49′ st

Arbitro: De Paolis di Cassino; Assistenti: De Simone e Agostino di Roma 1

Vittoria di spessore del Frosinone che tra le propria mura supera il Bari di misura 3-2. Prestazione super degli uomini di Mizzoni, che grazie a questo successo continuano a sognare. Dopo pochi secondi gli ospiti si rendono subito pericolosi, ma è pronto e reattivo Di Giosia. Dopo lo spavento iniziale, i padroni di casa iniziano ad acquisire terreno e al tempo stesso creano occasioni pericolose che si concretizzano in gol con Ruggiero che sfrutta al meglio un errore in fase di possesso del Bari, per portare i giallazzurri in vantaggio. A tempo scaduto ancora una volta Di Giosia è attentissimo e disinnesca un tiro velenoso di Labianca. Nella ripresa uno strepitoso Centofante dribbla elegantemente tutta la retroguardia avversaria, viene atterrato e ottiene il calcio di rigore, che è realizzato da Buonpane. Il Frosinone gira palla per congelare la gara, ma il Bari riesce incredibilmente prima ad accorciare le distanze, per poi pareggiare con Labianca. Quando la partita stava per entrare negli archivi, Molignano regala i tre punti a Mizzoni e compagni con una grandissima ripartenza. Il prossimo impegno dei ciociari sarà contro il Palermo.