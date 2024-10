Il Frosinone Calcio presente all’Assemblea Generale dell’ECA (European Club Association), che quest’anno si è svolta ad Atene.

Trentunesima edizione ricca di confronti e spunti interessanti per i 717 club maschili e femminili associati, che sono giunti in Grecia da 55 paesi differenti. A fare gli onori di casa il presidente dell’ECA e del PSG Nasser Al-Khalafi, che ha più volte espresso l’importanza di un ente che possa unire le forze per lo sviluppo sempre più netto di questo sport, specialmente in questo momento, che recentemente ha visto il cambio dello statuto.

Il club giallazzurro, rappresentato dai dirigenti Piero Doronzo e Francesco Ridolfo, è uno dei quattro club di Serie B presenti all’Assemblea, a completare l’organico Palermo, Salernitana e Sampdoria. Dalla Grecia l’ECA ha gettato le basi per un futuro sempre più moderno e si raggiornerà nel nuovo anno.