 FROSINONE-COSENZA 3-3, TABELLINO E CRONACA

FROSINONE (4-3-3): Turati (44’ st Palmisani); Oyono, Monterisi (29’ st Szyminski), Romagnoli, Marchizza (44’ st Klitten); Gelli (29’ st Bidaoui), Mazzitelli (33’ st Kujabi), Harroui (44’ pt Brescianini); Baez (33’ st Selvini), Borrelli (19’ st Cuni), Kvernadze (19’ st Garritano).

A disposizione: Pahic, Macej.

Allenatore: Di Francesco.

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Martino (24’ st Rispoli), Meroni, Venturi (1’ st Cimino), D’Orazio (29’ st Rigione); Calò (33’ st Maresca), Zuccon; Tutino (19’ st Voca), D’Urso (38’ st Finotto), Arioli (8’ st Zilli); Mazzocchi.

A disposizione: Lai, Marson, Occhiuto, Maresca, Cubretovic.

Allenatore: Caserta.

Arbitro: sig. Marinelli di Tivoli (Roma); assistenti: sigg. Stefano Del Giovane di Albano Laziale (Roma) e Pietro Dei Giudici di Latina; Quarto Ufficiale Luca Massimi di Termoli (Cb).

Marcatori: 2’ pt Harruoi (F), 20’ pt Borrelli (F), 24’ pt Tutino (C), 20’ st Zilli (C), 28’ st Baez (F), 37’ st Voca (C).

Note: spettatori totali: 1.115 (di cui 66 ospiti); totale incassato euro 7.813; angoli: 6-3 per il Frosinone; ammoniti: 37’ pt Calò (C), 42’ st Arioli (C) recuperi: 2’ pt;

FROSINONE – Termina con uno scoppiettante 3-3 contro il Cosenza l’ultimo test del Frosinone prima dell’esordio in Coppa Italia, venerdi prossimo con il Pisa in casa. La prima frazione di gioco si era chiusa sul 2-1 per i giallazzurri per effetto delle reti di Harroui (che nel finale di tempo sarà costretto ad uscire per una botta rimediata da arioli) e Borrelli, i silani accorciano al 24’ con Tutino dopo 2 miracoli di Turati che successivamente salverà ancora sull’ex del Palermo. Nella ripresa Zilli fa 2-2 al 20’, quindi Baez riporta avanti il Frosinone e al 37’ gran gol di Voca che fissa il pareggio.

LE FORMAZIONI – Frosinone in campo per dieci-undicesimi con la stessa formazione che ha impattato una settimana fa (1-1) con la Salernitana. Davanti al portiere Turati, la linea a quattro vede da destra a sinistra Oyono, Monterisi, Romagnoli e Marchizza. A centrocampo Mazzitelli è il giocatore di raccordo del reparto, la novità Gelli e Harroui sono le mezze ali. Nel tridente offensivo, da destra a sinistra Baez, Borrelli e Kvernadze. Out per problemi vari Lulic, Kalaj, Haoudi e Caso (fastidio al ginocchio durante il riscaldamento).

Cosenza con il 4-2-3-1 che vede tra i pali Micai, davanti a lui da destra a sinistra Martino, Meroni, Venturi e D’Orazio. Davanti alla difesa la coppia di mediani composta da Calò e Zuccon, quindi il tridente di trequartisti Tutino-D’Urso-Arioli alle spalle della punta Mazzocchi.

PRIMO TEMPO – Nemmeno 2’ di gioco e il Frosinone sfrutta una indecisione del Cosenza in occasione della ripartenza portiere-mediano, Harroui fa break, chiede il duetto a Borrelli, il pallone servito dall’attaccante col contagiri arriva sui piedi dell’ex Sassuolo che si libera in area rossoblu e con una stoccata coglie prima il palo interno alla destra di Micai, sfera che poi si insacca dalla parte opposta. La risposta del Cosenza è nel tentativo in area giallazzurro di D’Urso, rimpallato da Romagnoli e poi nel colpo di testa di Arioli, alto di poco sull’incrocio alla destra di Turati. Nel Frosinone c’è continua ricerca del palleggio e dell’intesa, al 10’ un eccesso e Arioli va al tiro dal limite ma Romagnoli ci mette la figura per ribattere una conclusione pericolosa. Pericolo per il Frosinone all’11’, D’Urso confeziona per il colpo di testa di Mazzocchi rimpallato dai centrali giallazzurri, la palla schizza dalle parti di Tutino che incrocia con il destro, sfera che attraversa tutta la zona davanti alla porta di Turati e termina fuori. I ritmi non sono vertiginosi ma il Frosinone quando mette in campo la qualità arriva al raddoppio. L’azione al 20’ parte da Mazzitelli, si snoda sul fronte offensivo di sinistra, passa per i piedi di Oyono a destra, quindi è Harroui sullo stesso out che pennella di interno destro un gran pallone, Borrelli dalla parte opposta con uno stacco imperioso infila sotto la traversa per il 2-0. Il Cosenza non sta a guardare e al 24’ accorcia le distanze, dopo due miracoli su Arioli e Zuccon da parte di Turati da distanza ravvicinata è Tutino che infila a porta vuota il 2-1. Si fa pericolosa la formazione silana al 30’, è D’Urso che calamita un pallone nel cuore dell’area del Frosinone, il tiro di sinistro termina alto. Il Cosenza non ha timori reverenziali ma è il Frosinone che appena decide di spingere crea qualcosa di interessante: al 35’ Oyono vede Harroui al limite, ‘sassata’ dell’ex del Sassuolo e incrocio dei pali pieno, il pallone arriva a Mazzitelli che impegna Micai. Al 38’ Gelli cerca la magia con una rabona in area, la difesa del Cosenza salva. Ma sul ribaltamento di fronte la difesa giallazzurra tentenna nella copertura, Tutino si apre un varco ma trova la grande risposta di Turati a deviare in angolo. La partita si apre, il Cosenza lascia troppi uomini sopra la linea della palla, Baez scatta in contropiede ma sulla staffilata dai 25 metri è Micai a respingere il pallone sul quale si avventa Kvernadze che impatta di destro ma la conclusione è rimpallata. Harroui rimedia una botta ad un piede da Arioli al 42’ ed è costretto a lasciare il campo, al suo posto al 44’ entra Brescianini. Il tempo si chiude dopo 2’ di recupero con un Frosinone discretamente brillante avanti 2-1 su un Cosenza affatto arrendevole.

LA RIPRESA – Il secondo tempo riparte con Cimino al posto di Venturi al 1’. Borrelli fa sportellate con Meroni e va a prendersi un angolo, sulla traiettoria dalla bandierina il pallone arriva a Romagnoli che non trova la porta. Frosinone sfortunato al 5’, gran destro di Kvernadze dal limite, leggermente spostato sulla destra, pallone che trova la traversa a negare un gran gol al georgiano. Al 6’ l’asse di difesa del Frosinone esce fuori dal pressing del Cosenza con un palleggio dal basso tutto giocato di fino e sbroglia una matassa affatto semplice da dipanare. Al 10’ l’ex del Lecco, Zuccon, vede la sagoma di Zilli in area, pallone morbido per il colpo di testa dell’attaccante e parata plastica di Turati. Sale di tono il Frosinone che al 14’ strappa applausi con una manovra sul fronte d’attacco tutta giocata di prima intenzione, sul pallone all’altezza del dischetto del rigore non arriva con i giri giusti Baez per la conclusione. Al 19’ due cambi per il Frosinone (Cuni per Borrelli e Garritano per Kvernadze) e uno per il Cosenza (Voca per Tutino), 1’ dopo sono i rossoblu a trovare il 2-2 con un gran colpo di testa di Zilli – servito da un cross da destra di Voca – che infila alla sinistra di Turati. Dentro anche Rispoli per Martino mentre la partita, a dispetto di una temperatura di fine estate, ha abbassato di nuovo il livello del ritmo, con le due squadre che comunque non hanno nessuna intenzione di sprecare palloni. Risale sull’onda il Frosinone quando sceglie la manovra ragionata: al 28’ Mazzitelli detta, Marchizza sull’out destro si fa trovare pronto all’appuntamento servito da Gelli, cross perentorio e Baez non perdona per il nuovo vantaggio giallazzurro. Al 29’ dentro Szyminski e Bidaoui per Monterisi e Gelli per i giallazzurri, nel Cosenza entra Rigione per D’Orazio. Dopo un’altra girandola di cambi, con Kujabi per Mazzitelli e Selvini per Baez nel Frosinone al 34’, è ancora l’ariete Zilli a sfiorare il 3-3 con una rovesciata dopo un’azione da calcio d’angolo del Cosenza. Pari del Cosenza che arriva al 37’ con un tiro di Voca dal limite che si infila sotto la traversa alla destra di Turati. Cambio tra i silani immediato, con Finotto al posto di D’Urso. A 4’ dal 90’ bella azione di Selvini che si accentra e di destra chiama alla deviazione provvidenziale Micai. Nel finale spazio a Palmisani per Turati e Klitten per Marchizza nel Frosinone.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio