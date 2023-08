 LE PAROLE DEL DIRETTORE ANGELOZZI IN CONFERENZA STAMPA

FROSINONE – La conferenza stampa di presentazione di Brescianini e Cuni è stata seguita poi da una conferenza ‘dedicata’ per il direttore dell’Area Tecnica Guido Angelozzi, appena rientrato da Milano.

Direttore, a che punto è il mercato del Frosinone?

“Sono qui per il grande rispetto che ho nei vostri confronti. Siamo un cantiere aperto, dobbiamo fare delle uscite e poi ci saranno le entrate. In queste ore è uscito il nome di Agoumé: il ragazzo preferisce l’estero. Attraverso il suo agente l’ho ringraziato anche se questa è di un mese fa. Ribadisco che chi vuole venire al Frosinone, deve farlo al 100% della convinzione. Qui abbiamo Brescianini che nel giro di una settimana, ma solo perché era in vacanza, ha dato il suo assenso. Due anni fa lo cercai, era un nostro obiettivo da tempo. Doveva compiere un certo percorso, con i nostri collaboratori lo abbiamo monitorato in questi anni. Ho chiesto anche al suo ex ds, Gemmi, che mi aveva confermato i grandi passi in avanti del ragazzo. Quanto a noi, debbo prendere 4 o 5 giocatori, non so quando ma di sicuro arriveranno”.

Ci può dire qualcosa sulle situazioni relative a Caso e Borrelli?

“Caso ha tante richieste, io ascolto tutti. Non sono un dirigente di Inter o Milan che può dire che il giocatore X o Y è fuori dal mercato. Quando c’è il mercato tutti possono restare o andare via, si debbono chiaramente incastrare delle combinazioni. Caso è un giocatore importante. Al momento non abbiamo avuto un’offerta concreta che lo riguardi. E Caso è del Frosinone”.

E Canotto?

“Dovrebbe tornare a noi quando la Federazione darà il rompete le righe ma il Frosinone in questo caso specifico ha avuto ha avuto un danno economico perché erano stati fatti prestito e riscatto onerosi. A febbraio scorso è scattato l’obbligo ma non è stato coperto dal punto di vista finanziario. Ora ci ritroviamo un giocatore con il contratto e senza i soldi pattuiti con il suo club”.

Il mercato italiano è condizionato dal mercato arabo. Si aspettava questa situazione?

“Gli arabi stanno condizionando sicuramente il mercato e non solo quello italiano. Ci dobbiamo adattare. Cinque o sei anni fa ci fu l’azione sulla falsariga da parte del mercato cinese. Ma noi continueremo sulla nostra strada, quella di un calcio sostenibile come ha dichiarato il presidente Stirpe. Non dobbiamo fare guai dal punto di vista economico, è giusto che la Proprietà resti in piena sicurezza. Noi siamo piccoli e dobbiamo cercare di proseguire nel solco delle operazioni alla nostra altezza. Se andate a vedere tutte le Società in Europa e quindi anche in Italia sono indebitate, noi non ci dobbiamo mai allontanare da quel percorso indicato”.

E’ strano che Grosso sia senza squadra?

“Lo saluto con affetto ma la scelta l’ha fatta lui. Aveva la squadra, ha preferito stare fermo. Stamattina ci siamo anche messaggiati. E’ un amico del Frosinone e un amico personale. Sono cose che capitano nel calcio. E’ successo a lui ed anche a Spalletti che ha vinto uno scudetto, ad esempio. Quando ho preso Cuni, vi dico, mi ha fatto i complimenti perché durante la stagione ne avevamo parlato del ragazzo”.

Nello specifico quali sono i ruoli da completare nel Frosinone?

“Quasi tutti i ruoli. Più importanti sono il difensore centrale, ne abbiamo solo due perché Monterisi è adattato. E meno male che il mister ha avuto l’intuizione di Romagnoli. Ne dovremo prendere due, perché Szyminski è in uscita e Kalaj ha un problemino fisico e ci vorrà un po’ di tempo per guarire”.

Logan Costa può essere un nome per la difesa? E Defrel in attacco?

“Costa lo abbiamo seguito come tanti altri. Ci sono giocatori che si possono prendere ed altri meno. Abbiamo fatto una proposta alla sua Società ma la cifra richiesta è fuori mercato e non solo per il Frosinone. Defrel mai trattato, non può arrivare nel nostro calcio sostenibile. Lo presi dal Cesena a 7 milioni, poi venne ceduto alla Roma di Di Francesco a 21 milioni, il Sassuolo lo ha poi ingaggiato due anni dopo a 12-13 milioni: fate il conto di quanti soldi ha guadagnato. Dobbiamo vivere nella nostra realtà, se lo facciamo saremo tutti più sereni. L’unica cosa possibile è che il Sassuolo ce lo paghi e lo faccia giocare con noi”.

Si è parlato di Cerofolini per la porta.

“Abbiamo due o tre nomi in ballo: Cerofolini, Fiorillo della Salernitana ed altri. Il portiere è uno dei ruoli importanti, al momento abbiamo solo Turati e Palmisani”.

Lei ha sempre detto che la serie A è un altro sport rispetto alla serie B.

“I nostri giocatori debbono saper giocare ed avere il fisico, quindi la cosiddetta la struttura e la tecnica. Per giocare questa serie A servono questo tipo di caratteristiche”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio