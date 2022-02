 FROSINONE E BIOLAB, IL ‘BENITO STIRPE’ PRIMO STADIO COVID FREE

FROSINONE – Presentato nella Guest Area dello stadio ‘Benito Stirpe’ l’importante accordo di sponsorship tra il Frosinone e la GS Biolab, azienda leader in Italia, tra l’altro, anche nella produzione e commercializzazione di tecnologia direttamente legata al contrasto della pandemia da Covid-19. Grazie a questo accordo – spiegato per l’occasione dal direttore Marketing & Comunicazione del Frosinone Calcio, Salvatore Gualtieri e dall’ad dell’azienda barese, Giovanni D’Introno – lo stadio ‘Benito Stirpe’ è il primo impianto nazionale ad essere Covid free.

“Il Frosinone Calcio – ha esordito D’Introno – per lo stadio ‘Benito Stirpe’ ha sposato il nostro progetto di sanificazione permanente in presenza di persone. Abbiamo ultimato la partnership, come si può vedere all’interno della Guest Area dove ci troviamo ma anche nelle altre zone al chiuso dell’impianto, con le lampade che sono state opportunamente personalizzate con il marchio del Frosinone Calcio. Tecnicamente sarà possibile vivere tutti gli ambienti coperti, grazie alle nostre tecnologie che coadiuveranno una sanificazione in assenza con la sanificazione in presenza di persone garantendo sempre la massima tranquillità degli ospiti delle aree specifiche dello Stadio”.

E’ stata quindi la volta del direttore Gualtieri che in maniera altrettanto sintetica ha spiegato l’accordo dalla parte del Club giallazzurro: “Oggi abbiamo implementato e completato la sponsorship con una giovane azienda, la Biolab, che ci ha fornito un sistema di sanificazione in presenza permanente con dovuta certificazione. In pratica da oggi, gli spazi comuni e al chiuso dello stadio ‘Benito Stirpe’ sono sanificati in maniera permanente e in presenza. Nello specifico saranno sanificati e certificati l’Area Guest, gli spogliatoi, tutti i locali al chiuso come le le Sale Var, antidoping, Uffici vari e sky box. Un ringraziamento particolare all’amministratore delegato Giovanni D’Introno della Biolab che ha permesso la realizzazione di questa sponsorship”.

