 FROSINONE-EQUIPE LAZIO 10-0, TABELLINO E CRONACA

FROSINONE (4-3-3): Turati (15’ st Palmisani); Oyono (15’ st Klitten), Monterisi (15’ st Cangianiello), Szyminski (15’ st Macej), Marchizza (1’ st Kujabi); Gelli (1’ st Brescianini), Mazzitelli (15’ st Haoudi), Harroui (15’ st Dixon); Baez (15’ st Bidaoui), Cuni (1’ st Borrelli), Selvini (1’ st Garritano).

A disposizione: Cangianiello, Macej, Klitten, Dixon, Haoudi, Bidaoui.

Allenatore: Di Francesco.

EQUIPE LAZIO: Opara (1’ st Giori), Tektat, Rocchi, Morasca, Placidi, Corallini, Di Biagio, Paruzza, Palmisani D., Deli, Milocco.

A disposizione: Nistor, Bounegru, Proietti, Gambini, Bastianelli, Nazio, Vizzocca, Schembri, Maugeri, Boccadifuoco, Fiacco, Tocca, Comi.

Allenatore: Graziani e Solimina.

Arbitro: sig. Alessandro Gemma di Frosinone; assistenti: sigg. Riccardo Reali di Frosinone e Luca Fongoli di Frosinone.

Marcatori: 3’ pt Baez (F), 11’ pt Marchizza (F), 15’ pt Cuni (F), 20’ e 38’ pt Harroui, 36’ pt Selvini (F), 4’ e 23’ st Borrelli (F), 27’ st Garritano (F), 35’ st Brescianini (F).

Note: spettatori: 600 circa; angoli: 10-0 per il Frosinone; ammoniti: ; recuperi: 5’ pt; 0’ st.

FIUGGI (FR) – Un’altra goleada chiude il ritiro del Frosinone a Fiuggi. Nel terzo test-match al Capo I Prati la squadra di Di Francesco batte 10-0 l’Equipe Lazio. Ancora un passo in avanti per i giallazzurri: sono saliti di gran lunga i giri del motore, è migliorata sensibilmente l’intesa, buona la velocità per oltre 60’ e infine stanno emergendo molte individualità di spicco.

LA FORMAZIONE – Di Francesco opta in avvio per una formazione che ricalca per nove-undicesimi quella che ha giocato con il Ferentino nel secondo test-match. Davanti al portiere Turati, la difesa è la stessa di mercoledi scorso, quindi Szyminski e Monterisi centrali, Oyono e Marchizza sulle corsie basse. In mezzo al campo Mazzitelli in regia, Harroui rileva la posizione di Garritano che siede in panchina, conferma per Gelli da intermedio di destra. In attacco c’è Selvini sulla corsia alta di destra al posto di Bidaoui, conferme per l’attaccante centrale Cuni e per Baez a sinistra. Tra i giallazzurri assenti Kvarnadze, Caso, Kalaj e Lulic.

Nella formazione dell’Equipe Lazio due giocatori conosciuti: l’ex Primavera giallazzurro Maugeri e il trequartista Deli, un passato in serie B e svincolato dopo la mancata iscrizione del Pordenone in Lega Pro.

PRIMO TEMPO – Un minuto e mezzo di orologio, Marchizza si propone a sinistra ma la difesa dell’Equipe Lazio chiude alla meglio. E’ il lato destro della formazione ospite a soffrire perché al 3’ il Frosinone passa: Mazitelli con la coda dell’occhio vede l’inserimento di Baez che si appoggia sul sinistro e con il destro infila imparabilmente nell’angolo opposto. L’ex della Cremonese è ispirato perché al 5’ va a raccogliere uno scambio veloce al limite dell’area, si apre la posizione di tiro con una finta ma la conclusione termina alta. Grande giocata di Selvini che al 7’ apre con un lungo linea la corsia per Oyono che al momento del passaggio non trova il movimento coretto da parte di Cuni. Si va notare anche l’Equipe Lazio, al 7’ Deli mette in mostra le qualità indiscusse e Monterisi deve ricorrere alle maniere forti. Si allungano le squadre, il Frosinone trova una ripartenza con Gelli ma non si chiudono a dovere gli incastri e le posizioni dei compagni, la fase difensiva dell’Equipe Lazio ha la meglio. Oyono è una spina nel fianco per la squadra di Graziano e Solimino ma è Marchizza puntuale all’appuntamento con un pallone in area avversaria, diagonale e 2-0. E’ costante la ricerca delle corsie da parte della squadra di Di Francesco che spinga a destra con Selvini, pallone a rimorchio per un ottimo Harroui che alza però la mira ma risponde presente all’appuntamento. Grande giocata di Baez su un pallone in profondità, salva sulla linea un difensore avversario ma Cuni è lesto con un tap-in nel ribadire per il 3-0 al 15’. E’ ancora Baez con un colpo di testa a cercare il bis personale, reattivo il portiere dell’Equipe Lazio a salvare. Il 4-0 arriva al minuto 20: pallone in area di Baez, Cuni difende bene, sponda per Gelli che serve Harroui e l’ex del Sassuolo non perdona. E’ un Frosinone che ha cambiato marcia rispetto alle prime due uscite, c’è maggiore intensità e soprattutto una migliore velocità di esecuzione delle giocate. Chiaramente è ancora da testare la fase difensiva giallazzurra, in considerazione soprattutto del peso offensivo degli avversari affrontati finora anche se i movimenti del pacchetto dei difendenti soddisfano Di Francesco, costantemente a bordo campo a dispensare indicazioni a tutti. Dopo la pausa-refrigerio, Mazzitelli dà ennesima dimostrazione delle proprie capacità balistiche, pennellata su punizione ai 22 metri, deviazione della barriera ma Opara con un gran colpo di reni evita il 5-0 e devia in angolo. Gol che arriva al 36’, Opara ancora miracoloso su Cuni da due passi ma nulla può sul tiro successivo di Selvini. La difesa ospite si fa bucare 2’ dopo dal movimento a percussione di Harroui che supera la selva di gambe e figure e con una magia nasconde il pallone ad Opara e infila il 6-0. Bella giocata al 43’ sull’asse Gelli-Selvini-Oyono che ripropongono l’intesa due volte consecutive alla ricerca di uno spiraglio utile, pallone invitante al centro per Cuni che sfiora solamente la sfera. Un tentativo di Di Biagio nel finale di tempo, Monterisi è intelligente a scrutare il movimento dell’avversario e poi chiudergli lo spazio sulla profondità. Il tempo si chiude sul 7-0 mancato da Baez di un soffio dopo una ripartenza solitaria.

SECONDO TEMPO – Quattro cambi in avvio di ripresa nel Frosinone: Kujabi per Marchizza, Brescianini per Gelli, Borrelli per Cuni e Garritano per Selvini. Kujabi si piazza al fianco di Szyminski, Monterisi passa a destra e Oyono a sinistra del pacchetto arretrato. Dopo 4’ è Borrelli che firma il 7-0 nella posizione classica di centroboa: controlla un pallone vacante e infila laddove il neo entrato portiere Giori non può arrivare. Equipe Lazio che rischia l’8-0 dopo 1’, Oyono angola un gran tiro ma un difensore avversario salva in angolo. C’è una continua ricerca di due situazioni tattiche da parte del Frosinone: la conquista continua della linea di fondo con i terzini e le mezze ali e il pallone sul compagno che arriva dalla parte opposta. All’11 è Brescianini che si prende la scena, alza la testa da fondo campo, sulla destra dello schieramento, vede Garritano, pallone morbido sul quale si avvita l’attaccante calabrese ma Giori salva col corpo. Si abbassa il ritmo della prima frazione di gioco e dei primi 10’ della ripresa. Al 15’ di gioco ultima iniezione di cambi per il Frosinone con gli ingressi di Palmisani per Turati, Cangianiello per Monterisi, Macej per Szyminski, Klitten per Oyono, Dixon per Harroui, Haoudi per Mazzitelli e Bidaoui per Selvini. In campo sempre con il 4-3-3 con interpreti totalmente cambiati: Klitten e Cangianiello sono i terzini, Kujabi e Macej i centrali di difesa; Haoudi è il play, Brescianini e Garritano gli intermedi; in attacco Dixon e Bidaoui spaziano attorno a Borrelli. E nel frattempo Haoudi al 20’ serve Klitten, pallone di prima intenzione per Borrelli, tocco che accarezza il palo esterno alla sinistra di Giori. Scatenato l’ariete molisano, 1’ dopo al volo dal limite e sfera che si alza di un niente. Gol dell’8-0 che per Borrelli arriva al 23’, stop di petto in area e bomba al volo che si spegne nell’angolino basso alla sinistra di Giori. Al 27’ Garritano fa tutto da solo: va a cercarsi un rigore e lo realizza per il parziale di 9-0. C’è la gloria di un gol per Brescianini che al 35’ sfrutta tutta la sua fisicità in area, stop di petto, controllo e gran tiro ad incrociare di sinistro per il 10-0. Garritano vuole il bis ma la punizione è deviata dall’ultimo uomo in barriera e termina di poco in calcio d’angolo. La gara si chiude con il Frosinone che sfiora l’11-0 con un bolide di Brescianini. Ora il classico ‘rompete’ le righe, martedi la ripresa al Centro Sportivo di Ferentino e sabato quarto test, probante, con la Salernitana al ‘Benito Stirpe-Psc Arena’.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio