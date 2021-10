 FROSINONE ‘FORZA QUATTRO’ SUL CAMPO DEL CROTONE

CROTONE: Pasqua, Amansour, D’Aprile, Nisiticò (10’ st Mekic), Spezzano (36’ st Brescia), Filosa, D’Andrea, Timmoneri, Bilotta (25’ st Chiarella), Gozzo (25’ st Cantisani), Frustaglia (25’ st Maesano).

A disposizione: Lucano, De Paola, Rossi, Perrelli, Giancotti, Lavigna, Prato.

Allenatore: Lomonaco.

FROSINONE: Palmisani, Rosati, Banacquista, Bruno (12’ st Battisti), Maestrelli (26’ st Pahic), Giordani, Cangianiello (1’ st Tonye Tonye), Peres, Stampete (12’ st Selvini), Favale, Jirillo (12’ st Piacentini).

A disposizione: Barzanti, Milazzo, Recchiuti, Di Palma.

Allenatore: Gorgone.

Arbitro: signor Arace di Lugo di Romagna; assistenti sigg. Severino e Romano di Campobasso.

Marcatori: 2’ e 25’ pt Jirillo, 6’ pt Stampete, 13’ st Selvini.

Note: angoli: 8-4 per il Frosinone; ammoniti: Spezzano (Cr), Maestrelli (FR), Cangianiello (FR); recuperi: 0’pt; 2’ st.

CROTONEI (CR) – Un dominio senza se e senza ma. Il Frosinone infila il Crotone con un netto 4-0 sul campo dei calabresi, tre punti che proiettano i giallazzurri di mister Gorgone a 9 punti in classifica, sempre in testa alla classifica. E’ stato un soliloquio per Jirillo & Co. E proprio l’attaccante si è rivelato il mattatore della gara con una doppietta nella prima frazione di gioco che ha visto i canarini andare al riposo sul 3-0, anche per effetto della rete del ‘gemello del gol’ Stampete. Sigillo definitivo apposto da Selvini che, entrano in corsa come sabato scorso, si è rivelato chirurgico in zona gol. Pronti e via e il Frosinone passa: Favale tocca per Stampete che non ci pensa sopra due volte e tira in porta, sulla ribattuta c’è il colpo di testa di Jirillo a ribadire in rete. Passano 4’ e il Frosinone fa il bis: angolo per i giallazzurri, Maestrelli pronto all’appuntamento con il colpo di testa e sull’ennesima ribattuta arriva il 2-0 firmato da Stampete. Attaccanti canarini come falchi, sempre in agguato. Il dominio dei ragazzi di Gorgone è nei fatti: al 20’ botta di Stampete dai 20 metri, palo pieno. Il 3-0 tarda di 5’: il solito frugoletto Favale tocca per Jirillo che non perdona in diagonale. Per il portiere di casa Pasqua è il momento della ribalta: al 39’ punizione di Bruno, l’estremo difensore devia in angolo, ci riprova il canarino e il portiere del Crotone manda ancora in angolo. Nella ripresa il Frosinone controlla agevolmente la gara e al 13’ ci mette lo zampino ancora Favale, pallone per Selvini che non perdona. C’è spazio anche per il portiere del Frosinone, Palmisani, che al 25’ si ‘libra’ in volo per deviare una conclusione del Crotone. Ma la partita è sotto ghiaccio. E al triplice fischio finale è comprensibile l’entusiasmo della truppa di mister Gorgone.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio