 FROSINONE-GENOA AFFIDATA AL SIGNOR MIELE DI NOLA

Sarà il signor Gianpiero Miele di Nola (Na) a dirigere Frosinone-Genoa, gara valida per la 37.a giornata del campionato di serie BKT in programma sabato 13 maggio 2023 alle ore 16.15 allo stadio ‘Benito Stirpe-Psc Arena’ di Frosinone. Gli assistenti saranno la signora Francesca Di Monte di Chieti e il signor Paolo Laudato di Taranto. Il Quarto Uomo designato è il signor Giuseppe Collu di Cagliari, al Var il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo (To), Avar il signor Luca Massimi di Termoli (Cb).

Ufficio Stampa Frosinone Calcio