 FROSINONE-INTER 0-5, IL TABELLINO

FROSINONE (3-4-1-2): Cerofolini; Lirola (26’ st Harroui), Okoli (37’ st Monterisi), Bonifazi; Zortea, Mazzitelli (37’ pt Gelli), Brescianini, Valeri; Reinier (26’ st Kaio Jorge); Cheddira (37’ st Ibrahimovic), Soulè.

A disposizione: Frattali, Palmisani, Marchizza, Baez, Garritano, Cuni, Ghedjemis, Seck, Kvernadze.

Allenatore: Di Francesco.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, DeVrij, Carlos Augusto; Darmian (1’ st Cuadrado), Barella (30’ st Sensi), Asllani, Frattesi (19’ Klassen), Dimarco (26’ st Buchanan); Arnautovic (19’ st Lautaro), Thuram.

A disposizione: Di Gennaro, Audero, Dumfries, Calhanoglu, Mkhitarian, Pavard, Sanchez, Bastoni.

Allenatore: S. Inzaghi.

Arbitro: signor Antonio Giua di Olbia; assistenti Marco Scatragli di Arezzo e Vittorio Di Gioia di Modena; Quarto Uomo Alessandro Prontera di Bologna; Var Daniele Paterna di Teramo, Avar Daniele Doveri di Roma1.

Marcatore: 19’ Frattesi (I), 15’ st Arnautovic (I), 32’ st Buchanan (I), 35’ st Lautaro (I), 39’ st Thuram (I).

Note: Spettatori totali: 16.021; abbonati: 10.684; biglietti; 5.337 (di cui 1.022 ospiti); totale incasso compreso rateo abbonamenti: 469.529,57; angoli: 7-2 per il Frosinone; recuperi: 2’ pt; 1’ di raccoglimento per la vittime della tragedia di Casteldaccia in provincia di Palermo.

FROSINONE – Il Frosinone gioca per un’ora ma non sfonda, l’Inter in maniera chirurgica affonda il coltello nella difesa giallazzurra e piazza uno 0-5 impietoso ai danni dei giallazzurri che se hanno avuto un demerito è quello di aver mollato sullo 0-2. Il primo tempo si chiude con Soulé & soci sotto di un gol ma il primo bilancio è di un Frosinone anche tanto sfortunato. Alla rete di Frattesi al 19’ – ripartenza dal basso troppo forzata tra Cerofolini e Zortea – i giallazzurri hanno risposto con due grandi occasioni: la bordata di Brescianini deviata in angolo da un miracolo di Sommer e la traversa di Cheddira a portiere battuto. E poi sui piedi di Reinier un paio di palloni meritevoli di miglior sorte. Nella ripresa l’Inter piazza 4 gol in 39’, il Frosinone vicino al gol più volte fino allo 0-2. Poi troppo arrendevole.