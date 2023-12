 FROSINONE-JUVENTUS 0-1 DOPO 45′

FROSINONE (3-5-2): Turati; Monterisi, Romagnoli, Lusuardi; Lirola (30’ pt Baez), Brescianini, Barrenechea, Gelli, Garritano; Soulé, Kaio Jorge.

A disposizione: Frattali, Cerofolini, Lulic, Caso, Cuni, Kvernadze, Harroui, Bourabia, Bidaoui, Cheddira.

Allenatore: Di Francesco.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro (26’ pt Gatti); Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Milik.

A disposizione: Pinsoglio, Perin, Crespi, Vlahovic, Iling-Junior, Miretti, Weah, Rugani, Nicolussi Caviglia, Nonge.

Allenatore: Allegri.

Arbitro: signor Maurizio Mariani di Aprilia (Lt); assistenti Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Francesca Di Monte di Chieti. Quarto Uomo Daniele Minelli di Varese. Var Valerio Marini di Roma1, Avar Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore (Sa).

Marcatore: 11’ pt Yildiz (J)

Note: spettatori: 16.020; Abbonati: 10.684; spettatori paganti: 5.336 (di cui 1.020 ospiti); Totale incasso compreso rateo abbonamenti: euro 477.499,57; angoli: 4-4; ammoniti: 21’ pt Cambiaso (J), 43’ pt McKennie (J); recuperi: 3’ pt;

FROSINONE – La Juve al riposo in vantaggio grazie alla rete realizzata da Yildiz all’11’ dopo un rilancio non perfetto di Turati sull’attacco di Milik.

GLI ASSETTI – Il Frosinone in campo con un 3-5-2 che può cambiare in base allo sviluppo sul campo. Davanti a Turati conferma per l’assetto difensivo a tre, con Romagnoli che riprende la maglia da titolare al posto dello squalificato Okoli, Lusuardi e Monterisi sono i bracci corti. Lirola e Garritano sono gli esterni, Barrenechea e Gelli i centrali di centrocampo. In attacco Kaio Jorge, conm Soulé che spazia sull’intero fronte offensivo. Rispetto a Lecce non ci sono Okoli, Oyono e Ibrahimovic. Lunga la lista degli indisponibili per Di Francesco: a Kalaj si aggiungono Mazzitelli, Marchizza, Oyono (in diffida), Reinier e Ibrahimovic. Squalificato Okoli.

Bianconeri privi di Chiesa, De Sciglio e Kean oltre che degli squalificati Pogba e Fagioli. Nella 3-5-2 di partenza, diffidati Cambiaso, Danilo e Locatelli mentre Gatti è in panchina. Davanti a Szczensy, da destra a sinistra Danilo, Bremer e Alex Sandro. Sulle corsie alte Kostic e Cambiaso, il play è Locatelli, McKennie e Rabiot le mezze ali. In attacco Yildiz dal 1’ (meno di un anno fa giocava con la Primavera bianconera contro i pari grado di Frosinone) in coppia con Milik. Conti alla mano le assenze penalizzano i ciociari.

Avvio con due prolungate ripartenze dal basso del Frosinone che fa girare bene il pallone ma non è preciso nel passaggio su Kaio Jorge. Grande tatticismo già dalle battute d’avvio, il Frosinone attacca sul portatore di palla della Juve e al 5’ induce all’errore Danilo in uscita. La Juventus muove palla tutta di prima intenzione, al 6’ si scopre il fronte mancino della squadra giallazzurra, affonda McKennie ma Romagnoli è perfetto nella chiusura della traiettoria in angolo sull’attacco di Milik al centro. Attacco a ripetizione da parte della squadra di Allegri al 9’, il Frosinone difende da blocco unico e il pallone non arriva mai dalle parti di Turati. Sale l’intensità della spinta della Juve che all’11’ passa: Turati costretto al rinvio frettoloso per un pallone maligno servitogli da Lusuardi al centro della porta, la Juve non perdona: Yildiz fa tutto da solo, leggermente spostato sulla sinistra nel cuore dell’area giallazzurra l’attaccante turco si infila tra le maglie dei difensori del Frosinone e batte Turati suo primo palo. Parte finale dell’azione e gol in fotocopia con la prima rete incassata a Lecce. Il Frosinone stenta a salire oltre la metà campo della Juventus che per poco non fa il bis ma Lirola è maestoso al momento della stoccata da parte di Kostic che aveva trovato un binario libero sulla corsia mancina. AL 21’ Cambiaso deve spendere un’ammonizione per fermare Gelli, punizione di Barrenechea che sibila non lontano dal palo alla destra di Szczesny.

GIALLAZZURRI IN PARTITA, SZCZESNY SALVA SU SOULE’ – Il Frosinone prende maggior coraggio e al 25’ serve una tempestiva diagonale con annessa deviazione di testa in angolo da parte di Danilo per evitare il tap-in a botta sicura di Kaio Jorge dopo uno sviluppo da destra a sinistra. Al 26’ deve uscire Alex Sandro, dentro l’ex Gatti accolto dagli applausi dei suoi ex tifosi. Piove sul bagnato però in casa-Frosinone che perde l’unico terzino di ruolo, Lirola, già non al meglio e costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare. Dentro Baez. E per Di Francesco è emergenza piena nell’emergenza già piena. Ma proprio l’uruguagio non trova lo spazio in area per servire Kaio Jorge dopo una bella azione in profondità partita proprio dai piedi del brasiliano. Al 34’ Danilo colpisce di testa da calcio d’angolo, pallone in Curva. Il pallone esce dal rettangolo di gioco, sarà rimessa dal fondo per Frosinone. L’azione-gol per i giallazzurri arriva al 35’ con Soulè che guadagna il fondo del campo e con una rasoiata impegna Szczesny alla deviazione ma non c’è nessun compagno pronto al tap-in a porta vuota. Funzione la corsia di destra del Frosinone, al 37’ Baez va a prendersi un calcio d’angolo sull’attacco allo spazio libero. Ma la Juve con una ripartenza da destra a sinistra spreca davanti a Turati con Kostic servito col contagiri da Milik. Al 41’ una cavalcata strepitosa di Brescianini che ne salta uno, due, tre e quattro ma alla fine devo fermarlo in calcio d’angolo. Un fallo di McKennie sotto la tribuna Est, pennellata su punizione e colpo di testa di Lusuardi contrastato in calcio d’angolo. Il Frosinone chiude in avanti con una percussione di Gelli ma l’ex Albinoleffe entra in un vicolo cieco braccato da tre bianconeri, sarebbe fallo laterale a favore del Frosinone ma il signor Mariani dice che è ora di andare negli spogliatoi.