 FROSINONE-LECCE AFFIDATA AL SIGNOR GUIDA DI TORRE ANNUNZIATA

Sarà il signor il signor Marco Guida di Torre Annunziata (Na) a dirigere Frosinone-Lecce, gara valida per l’8.a giornata di ritorno del campionato di serie A Tim in programma domenica 3 marzo 2024 (ore 15) al ‘Benito Stirpe-Psc Arena’ di Frosinone. Gli assistenti designati saranno i signori Daniele Bindoni di Venezia e Alberto Tegoni di Milano. Il Quarto Uomo sarà il signor Kevin Bonacina di Bergamo. Al Var il signor Valerio Marini della sezione di Roma1, Avar il signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino (To).

Ufficio Stampa Frosinone Calcio