 FROSINONE-NAPOLI 1-3, IL TABELLINO

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli (30’ st Brescianini), Harroui (40’ st Barrenechea); Baez (30’ Canotto), Cuni (21’ st Borrelli), Caso (21’ st Kvernadze).

A disposizione: Cerofolini, Palmisani, Pahic, Haoudi, Garritano, Szyminski, Bidaoui, Macej.

Allenatore: Di Francesco.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (31’ st Mario Rui); Cajuste (1’ st Anguissa), Lobotka (46’ st Ostigard), Zielinski; Politano (31’ st Elmas), Osimhen (35’ st Simeone), Raspadori.

A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Lozano, Zerbin, Zedadka, Russo, Zanoli.

Allenatore: Garcia.

Arbitro: signor Matteo Marcenaro di Genova; assistenti sigg. Dario Cecconi di Empoli e Filippo Bercigli di Valdarno (Firenze); Quarto Uomo signor Federico La Penna di Roma 1; Var signor Aleandro Di Paolo di Avezzano (AQ), Avar signor Marco Serra di Torino.

Marcatori: 6’ pt Harroui (F), 24’ pt Politano (N), 41’ pt e 33’ st Osimhen (N).

Note: spettatori totali: 15.822 (abbonati: 10.676); Spettatori paganti: 5.146 (di cui 1.297 ospiti); totale incasso compreso rateo abbonamenti: 449.893,90; angoli: 6-4 per il Napoli; ammoniti: 12’ pt Oyono (F), 13’ pt Lobotka (N), 27’ pt Cajuste (N), 39’ pt Olivera (N), 48’ pt Mazzitelli (F), 37’ st Gelli (F), 41’ st Garcia (all. N); recuperi: 4’ pt; 5’ st; prima della gara osservato 1’ di raccoglimento alla memoria del tecnico Carlo Mazzone, scomparso nel pomeriggio.

FROSINONE – Il Frosinone perde (1-3) la sfida d’esordio con il Nappli Napoli ma nel complesso non sfigura al cospetto dei campioni d’Italia. La squadra di Garcia avanti 2-1 dopo 45’. Giallazzurri spumeggianti e in vantaggio su rigore realizzato al 6’ da Harroui dopo un fallo di Cajuste su Baez. Poi il Napoli impatta con Politano al 24’ e raddoppia con Osimhen al 41’. In mezzo, un gol annullato a Raspadori per fuorigioco di Cajuste e una rasoiata di Baez che sfiora il nuovo vantaggio giallazzurro. Nella ripresa Frosinone sfortunato, accarezza il pari ma la punizione telecomandata di un ottimo Baez dai 25 metri si stampa sull’incrocio dei pali. E a 12’ dal 90’ è Osimhen a chiudere i giochi.