 LA SCOMPARSA DI MISTER MAZZONE, IL CORDOGLIO DEL FROSINONE

Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, e tutto il Club giallazzurro, sono particolarmente vicini al dolore della famiglia Mazzone per la scomparsa dell’indimenticato Sor Carlo, prima calciatore e poi decano degli allenatori in Italia. E’ suo infatti il record di panchine in serie A, ben 797 e quindi a livello generale con 1278. Mazzone, nato a Roma nel 1937, personaggio tutto d’un pezzo, schietto e umano in tutte le sue espressioni, ha rappresentato la vera passione degli italiani che ha saputo tramandare nelle tante esperienze che hanno distinto il suo percorso professionale. Da calciatore terminò la carriera ad Ascoli, laddove la iniziò da allenatore. Nella sua carriera di trainer, ha allenato, tra le tante squadre, anche la ‘sua’ Roma dal 1993 al 1996. Da tifoso romanista, ‘consegnò’ ai cugini della Lazio lo scudetto alla Lazio nella stagione 1999-2000, battendo la Juve alla guida del Perugia.