 FROSINONE-POTENZA 1-0, ULTIMO TEST A FIUGGI

FROSINONE I TEMPO (4-2-3-1): Cerofolini; Evan, Cittadini, Brescianini, Marchizza; Vural, Gelli; Canotto, Distefano, Kvernadze; Ambrosino.

A disposizione: Frattali, Minicangeli, Oyono J., Zaknic, Garritano, Selvini, Cichella, Haoudi, Bracaglia, Monterisi, Ambrosino, Sene.

Allenatore: Vivarini

FROSINONE II TEMPO (4-2-3-1): Frattali; Oyono J. Zaknic, Cittadini (24’ st Monterisi), Bracaglia; Cichella, Haoudi; Selvini, Ambrosino, Garritano; Sene.

A disposizione: Minicangeli.

POTENZA (4-3-3): Alastra, Novella (17’ st Rillo), Sciacca (17’ st Sbraga), Verrengia (38’ st Landi), Burgio (17’ st Galletta); Castorani (1’ st Saporiti, 38’ st Mazzocchi)), Felippe (17’ st Ferro), Erradi (D’Auria); Vilardi (1’ st Ghisolfi), Caturano (17’ st Schimmenti), Di Grazia (1’ st Rossetti).

A disposizione: Cucchietti, Galiano.

Allenatore: De Giorgio.

Arbitro: sig. Gabriele Scatena della sezione di Avezzano; assistenti: sigg. Damiano Margani della sezione di Latina e Emanuele Yoshikawa di Roma 1.

Marcatore: 12’ st Sene (F)

Note: spettatori: 300 circa; angoli: 4-1 per il Frosinone; ammoniti: 40’ st Rillo (P); recuperi: 0’ pt;

FIUGGI (FR) – Il neo arrivato Sene bagna l’esordio con il gol che al 12’ della ripresa permette al Frosinone di batte 1-0 il Potenza nella quarta amichevole giocata nel ritiro di Fiuggi. E’ ancora un Frosinone in via di costruzione ma per Vivarini crescono le indicazioni da immagazzinare in vista dell’esordio del 12 agosto in Coppa Italia con il Pisa e poi, il 18 agosto in campionato ancora in casa con la Sampdoria.

GLI SCHIERAMENTI IN CAMPO – Giallazzurri in campo con il 4-2-3-1. Tra i pali Cerofolini, davanti a lui da destra a sinistra Evan, Cittadini, Brescianini e Marchizza; Gelli e Vural sono i due centrali; nella batteria di trequartisti alle spalle di Ambrosino ci sono, da destra a sinistra Canotto, Distefano e Kvernadze. In panchina Sene, l’ultimo arrivato in ordine di tempo dal mercato estivo. Nel Frosinone sono a riposo a vario titolo Oyono A. e Kalay (sulla strada del recupero dopo i problemi della scorsa stagione), Cangianiello, Caso, Cichero, Luciani, Lusuardi, Ferizaj, Szyminski, Ghedjemis.

Il Potenza dell’ex centrocampista giallazzurro De Giorgio si schiera con il 4-3-3 che vede Alastra tra i pali, catena di difesa da destra a sinistra composta da Novella, Sciacca, Verrengia e Burgio; in mezzo al campo il play è Felippe, Castorani e Erradi sono gli intermedi; infine nel tridente d’attacco Caturano è il terminale centrale, Vilardi e Di Grazia gli attaccanti esterni.

PRIMO TEMPO – Subito buona velocità in campo su entrambe le sponde. Frosinone giocoforza in formazione sperimentale, Vivarini osserva a bordocampo intensità e movimenti e dispensa subito indicazioni ai suoi. Al 5’ si prende la fascia destra Canotto che duetta con Evan e Vural, va a prendersi una punizione che non sortisce effetti. La risposta al 7’ è nei piedi di Burgio che pennella per Caturano, pallone lungo per l’attaccante dei lucani. Il gran caldo adesso porta inevitabilmente ad abbassare i toni di una partita che aveva preso avvio a ritmi molto sostenuti. Il Potenza ha qualche titolare in più nella formazione-tipo ma nelle linee di Vivarini c’è comunque grande attenzione nella ricerca dell’intesa. Al 20’ una buona intuizione di Kvernadze che apre la corsia mancina per la scorribanda di Distefano che poi non concretizza. Attorno al 22’ si rialza il volume del match, Frosinone tutto in velocità dalla trequarti del Potenza ma la percussione giallazzurra si infrange sul muro della difesa dei lucani. C’è spazio e tempo di giocata per Evan al 25’ ma il terzino-cursore giallazzurro non cerca la corsia ma preferisce l’interno del campo, il Potenza chiude i boccaporti. Distefano prova a ravvivare la partita e nel giro di 30” prima inventa un assist sul quale Ambrosino viene anticipato di testa e poi parte ancora da sinistra, si accentra e lascia partire un gran destro che si alza di un metro e mezzo sulla traversa. E l’ex delle Fere ci riprova 2’ dopo, al 33’, stesso movimento a rientrare, stessa conclusione di destra, stavolta ribattuta. Il primo tiro della partita cade al 34’: azione tutta in velocità del Potenza che passa a destra a sinistra, pallone un po’ lungo per l’esperto Caturano che arpiona la sfera spalle alla porta, si gira con Cittadini troppo staccato, botta di sinistro che Cerofolini abbranca in tuffo alla propria sinistra. Potenza vicino al vantaggio a 3? Dal 45’: Burgio taglia tutto il campo, lascia tutti sulle gambe, alza la testa e vede Di Grazia, colpo di testa del numero 10 e miracolo di Cerofolini con la mano di richiamo, la sfera arriva a Caturano che solo soletto in mezza rovesciata alza sulla traversa. Il tempo si chiude con un tiro smozzicato di Di Grazia, Cerofolini agguanta il pallone sotto la traversa.

SECONDO TEMPO – Nove gli avvicendamenti per il Frosinone ad inizio ripresa. Tra i pali c’è Frattali, in difesa entrano Oyono J., Zaknic e Bracaglia mentre rimane Cittadini. I due mediani sono Cichella e Haoudi, quindi Selvini, Ambrosino e Garritano alle spalle di Sene. Al 6’ Frosinone vicino al vantaggio, punizione di Haoudi, deviazione che spedisce il pallone fuori di poco alla sinistra di Alastra. Al 9’ Selvini intraprendente a destra, pennellata al centro, Alastra buca ma Sene non ci arriva. Giallazzurri più decisi nella fase offensiva rispetto alla prima frazione, è Oyono che al 10’ serve Garritano, controllo e botta da 3 metri sulla figura di Alastra che si allunga a coprire l’angolo di tiro. Al 13’ il Frosinone passa, pallone al centro di Selvini, colpo di testa di Sene, Alastra è spiazzato, la sfera con una traiettoria strana e beffarda sbatte sul palo e si infila in fondo al sacco. Si sveglia il Potenza che al 15’ va al tiro con D’Auria, Frattali è sulla traiettoria, pallone che lambisce il palo alla destra del portiere. Frosinone vicino al raddoppio al 20’: pallone di Haoudi per Garritano, cross per il colpo di testa imperioso di Sene, Alastra è battuto ma Sbraga salva sulla linea di tacco. Al 24’ Vivarini lancia nella mischia l’ultimo giocatore di movimento, Monterisi al posto di Cittadini. La partita si snoda verso la fine. Al 37’ Haoudi lascia partire un gran sinistro su respinta della difesa dopo un angolo battuto da Bracaglia, pallone che sibila non lontano dai pali. Il finale è accademia. Il Frosinone porta dalla sua parte la quarta amichevole a Fiuggi (il bilancio è di 3 vittorie e 1 sconfitta) e si prepara alla ‘vetrina’ di sabato sera con la Lazio al ‘Benito Stirpe’.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio