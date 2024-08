 LE PAROLE DI MISTER VIVARINI POST FROSINONE-POTENZA

FIUGGI – Al termine del test con il Potenza, le parole del tecnico giallazzurro Vivarini.

Mister, un’altra tappa di avvicinamento all’avvio della stagione ufficiale. Con tutte le problematiche del momento.

“Abbiamo svolto un buon allenamento, stiamo gettando le fondamenta della squadra. Abbiamo incanalato la partita come volevamo noi, come era nelle nostre intenzioni. Si sono viste cose positive, ad esempio i particolari nelle transizioni, nella fase di non possesso e qualche situazione interessante anche nelle pressioni alte. Siamo stati finora la squadra che dovevamo essere, è chiaro che adesso bisogna aggiungerci i giocatori che saranno necessari. Ed è chiaro che queste partite ci hanno permesso di dare una chance a tutti, ci hanno dato l’occasione di analizzare tutti i ragazzi che abbiamo a disposizione. C’è stato qualche problemino di tenuta fisica ma è normale soprattutto dopo una pausa nel ritiro e comunque stiamo lavorando per colmare questo gap”.

Un giudizio sui neo arrivati e sui giovani del Frosinone che potrebbero tornare utili durante la stagione?

“Questa squadra è giovanissima, si sta ripartendo da un potenziale nuovo, si inizia un progetto nuovo. Ben vengano queste partite perché ci permettono di essere competitivi e di dare spazio a tutti, vedere chi è più pronto e chi meno. E’ bello far fiorire belle speranze. Anche oggi abbiamo visto dei ragazzi a livello altissimo, si lavora intensamente per portare tutti allo stesso livello di condizione. Vediamo chi rimarrà è chi andrà via”.

Qualche nome è in grado di poterlo fare?

“Ad esempio Cichella che ha qualità, geometrie e si è confermato molto interessante Anche lo stesso Vural ha ottime letture di gioco, qualità altissime di livello. Ho nominato i più giovani ma potrei fare riferimento anche ad altri”.

Quarta settimana di ritiro, se il campionato iniziasse domani quale sarebbe il livello di preparazione del Frosinone?

“Siamo ancora distanti. Ho già detto che stiamo facendo rifiorire la squadra. La partita di oggi è stata incanalata come volevamo ma poi sono mancati i dettagli. E’ mancata soprattutto la finalizzazione. Ci volevano quell’organizzazione e il movimento negli spazi stretti necessaria quando hai di fronte un avversario compatto. C’è ancora tanto lavorare, cerchiamo di sfruttare questi giorni che mancano al via ufficiale”.

La scelta di Brescianini centrale? E la gara con la Lazio di sabato sera?

“Abbiamo dei problemi nella linea difensiva, compreso lo stesso Monterisi ed avevo paura a rischiarlo. Mancava il numero di difensori per fare due squadre. Da qui la scelta di Brescianini in quella posizione, si è messo a disposizione. Contro la Lazio cercheremo di valutare il livello di crescita che abbiamo avuto in questo mese, vedremo si riuscirà a fare la stessa prestazione di oggi come ad esempio il dominio della palla, la sicurezza del palleggio anche se avremo di fronte un avversario diverso”.

E del mercato cosa ci dice?

“Condiziona anche quelli che abbiamo, come ho già detto. Qualcuno oggi non ha voluto giocare, in attesa di una chiamata. Per quanto mi riguarda io debbo ragionare sulla squadra, gettare le fondamenta anche a livello caratteriale. Ad esempio oggi Marchizza aveva la fascia da capitano, Ecco, ho bisogno di personalità in campo, di giocatori che sappiano prendere in mano la situazione. Queste cose sono in grado di farle Gelli, lo stesso Marchizza. Bisogna per questo trovare dei leader che giocano, dei leader silenziosi che sanno assumere le redini in campo”.

Qual è la situazione di Caso?

“E’ un giocatore che mi piace tanto, l’ho detto e lo ribadisco. E’ molto adatto al mio gioco. E’ chiaro che io mi metto a disposizione dei giocatori, lui ha fatto una scelta ed io la rispetto. Ma non posso pregare nessuno. Non so cosa sia successo lo scorso anno ma a questo punto ci deve essere la volontà sua di mettersi a disposizione del gruppo e scendere in campo”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio