 FROSINONE – REGGINA, LA BIGLIETTERIA

Il Frosinone Calcio comunica che dalle ore 11.00 di giovedì 27 aprile, saranno disponibili i tagliandi relativi alla gara FROSINONE-REGGINA in programma lunedì 1 maggio alle ore 20.30.

Come stabilito dall’ONMS, con la determina 21/2023 del 19 aprile, la vendita dei biglietti per i settori locali dello stadio ‘BenitoStirpe’ in occasione di Frosinone – Reggina, sarà consentita ai soli residenti nella Provincia di Frosinone e ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione del Frosinone Calcio, ovunque residenti.

Pertanto, chi risiede in province diverse da Frosinone, potrà acquistare settori locali solo se in posseso della Fidelity Card del Frosinone Calcio.

I tagliandi si potranno acquistare ESCLUSIVAMENTE presso i punti vendita autorizzati vivaticket e online su www.vivaticket.it

Di seguito i prezzi:

CURVA NORD: Intero € 5,00

CURVA SUD: Intero € 5,00

TRIBUNA EST: Intero € 10,00

TRIBUNA SUPERIORE: Intero € 30,00 – Ridotto € 20,00

TRIBUNA LATERALE: Intero € 45,00 – Ridotto € 30,00

TRIBUNA CENTRALE: Intero € 55,00 – Ridotto € 35,00

TRIBUNA AUTORITA’ (pass auto + pass Guest Area): Intero € 100,00

RIDOTTO: Previsto per Ragazzi da 7 anni compiuti fino a 15 anni compiuti, Over 65, Donne, Disabili < 100%

OMAGGIO UNDER 14: il biglietto omaggio fino ad esaurimento sarà riservato nel settore di Tribuna Superiore. L’emissione del biglietto omaggio sarà consentita solo a fronte dell’acquisto contestuale di un biglietto. I due tagliandi potranno essere acquistati esclusivamente presso il Frosinone Store dello stadio ‘Benito Stirpe’.

Novità ingresso bambini

Da 0 a 2 anni

Ingresso gratuito senza biglietto e senza posto a sedere, il bambino dovrà essere accompagnato da un adulto (fino al 4° grado di parentela)

Da 3 anni compiuti a 6 anni compiuti

Con posto a sedere, sarà necessario l’acquisto del tagliando secondo le seguenti tariffe:

1€ – Curva Nord/Sud

1€ – Tribuna Est sett. A-H

2€ – Tribuna Est sett. B-C-D-E-F-G

5€ – Main Stand

non ci sarà nessun limite sull’acquisto dei tagliandi per i bambini da 3 anni compiuti a 6 anni compiuti e sarà cura dell’adulto accompagnatore la supervisione dei minori presenti.

Altre Info

Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti.

E’ fatto obbligo per ogni spettatore il rispetto del Regolamento d’uso dello stadio ‘Benito Stirpe’ consultabile al seguente link – frosinonecalcio.com

Infine si ricorda che è severamente vietato sostare/sedersi in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo.

Accrediti Stampa

Le richieste dovranno essere inviate alla mail accreditistampa@frosinonecalcio.com entro e non oltre 4 giorni antecedenti la gara e dovranno seguire la regolamentazione pubblicata sul sito ufficiale www.frosinonecalcio.comsezione accrediti stampa.

Cambio Utilizzatore

Il cambio nominativo dell’utilizzatore del tagliando è previsto solo per i seguenti settori: – Tribuna Superiore – Tribuna Laterale – Tribuna Centrale Potrà essere effettuato sul sito www.vivaticket.com

